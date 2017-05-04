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Членство зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина в «Единой России» приостановлено

16:02 | 04.05.2017 | Политика

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина, который подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере, стало основанием для приостановления его членства в «Единой России». Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Членство зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина в «Единой России» приостановлено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, сам факт возбуждения уголовного дела в отношении члена фракции «Единая Россия» в гордуме неприятен однопартийцам.

«В то же время считаем, что каждый человек должен нести ответственность за свои действия и поступки по закону. В соответствии с уставом партии принято решение о приостановлении членства Георгия Тюрина в «Единой России» до решения суда», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.
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