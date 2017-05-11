В Пензе у здания «Единой России» прошел пикет против участия Василия Чернышова в праймериз Политика

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Пенсионер Владимир Сталаш провел одиночный пикет у здания реготделения «Единой России» в Пензе, в ходе которого он выступил против участия главы администрации Белинского района Василия Чернышова в праймериз для последующего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

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На транспарантах, которые он выставил неподалеку от входа, было написано, в частности, что «белинцы и каменцы против депутатства Чернышова», а также содержался адресованный Василию Чернышову призыв «не скрываться за спиной «Единой России» и идти на выборы самовыдвиженцем.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Владимир Сталаш, который сам является членом партии власти, он решился на одиночный пикет после того, как мнение жителей, сначала собравших более 2 тыс. подписей за отстранение чиновника от должности, а затем — на митинге в Белинском — потребовавших его отставки, так и не было услышано.

«Его все равно толкают в предварительное голосование […]. Мы ему выражаем недоверие, а его «толкают», — отметил собеседник агентства.

По мнению пенсионера, если Василий Чернышов твердо решил участвовать в выборах депутатов регионального парламента, ему следует идти на них в качестве самовыдвиженца, а не от «Единой России».

Он выразил надежду на то, что со стороны регионального штаба партии последует адекватный ответ на происходящее в Белинском районе, администрацию которого Василий Чернышов возглавляет с июля 2011 года.

«У нас, например, там все согласны. А здесь они что-то заседают, и мы еще не виделись», — отметил пенсионер.

Участник одиночного пикета добавил, что при необходимости проведет новые акции протеста.

За все время общения корреспондента ИА «PenzaNews» с протестующим из здания «Единой России» никто не вышел.