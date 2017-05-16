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Вопрос о прекращении полномочий Георгия Тюрина рассмотрят на сессии пензенской гордумы

18:20 | 16.05.2017 | Политика

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Вопрос «О прекращении полномочий заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва на постоянной основе Георгия Тюрина» будет включен в повестку 34-й очередной сессии, которая состоится в пятницу, 26 мая.

Вопрос о прекращении полномочий Георгия Тюрина рассмотрят на сессии пензенской гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, во вторник, 16 мая, этот вопрос в числе прочих обсудили в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Депутаты единогласно проголосовали за вынесение на сессию вопроса о прекращении полномочий зампреда пензенской городской думы Георгия Тюрина, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, который в настоящее время заключен под стражу.
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