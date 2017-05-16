Вопрос о прекращении полномочий Георгия Тюрина рассмотрят на сессии пензенской гордумы Политика

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Вопрос «О прекращении полномочий заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва на постоянной основе Георгия Тюрина» будет включен в повестку 34-й очередной сессии, которая состоится в пятницу, 26 мая.

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Как сообщает пресс-служба гордумы, во вторник, 16 мая, этот вопрос в числе прочих обсудили в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Депутаты единогласно проголосовали за вынесение на сессию вопроса о прекращении полномочий зампреда пензенской городской думы Георгия Тюрина, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, который в настоящее время заключен под стражу.