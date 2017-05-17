Доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил в 2016 году более 2 млн. рублей Политика

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход главы администрации Пензы Виктора Кувайцева составил в 2016 году 2 млн. 130 тыс. 714 рублей, его супруги — 181 тыс. 123 рубля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности мэра находятся два земельных участка площадью 160 тыс. кв. метров и 23 кв. метра, две квартиры площадью 21,6 и 69 кв. метров, гараж площадью 22,1 кв. метра, а также автомобиль «Volkswagen Touareg».

Его супруга владеет земельным участком площадью 600 кв. метров, жилым домом площадью 79,5 кв. метра, квартирой площадью 53,1 кв. метра, автомашинами «Toyota RAV4» и «Honda CR-V».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев был избран на пост главы администрации Пензы 16 декабря 2015 года. До этого — с сентября 2014 года — он занимал должность главы города.

Его доход за 2014 и 2015 годы также составлял примерно 2,2 млн. рублей.