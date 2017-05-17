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Глава Пензы Валерий Савельев заработал в 2016 году 2,2 млн. рублей

09:54 | 17.05.2017 | Политика

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход главы города Пензы Валерия Савельева составил в 2016 году 2 млн. 233 тыс. 571 рубль, его супруги — 334 тыс. 449 рублей.

Глава Пензы Валерий Савельев заработал в 2016 году 2,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава города имеет в собственности 1/2 доли земельного участка площадью 535 кв. метров, 1/2 доли садового дома площадью 47,7 кв. метра, земельный участок площадью 1 тыс. 290 кв. метров, жилой дом площадью 154,6 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 46,7 кв. метра, а также квартиру площадью 28,8 кв. метра.

Его супруга владеет 1/4 доли квартиры площадью 56 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савельев был избран на пост главы города Пензы 23 декабря 2015 года. До этого с 2006 года он работал в должности главного врача пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.

В 2015 году доход Валерия Савельева составлял чуть более 1,5 млн. рублей.
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