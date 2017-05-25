Вячеслав Космачев утвержден представителем Заксобрания в ФКК по телерадиовещанию Политика Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев утвержден представителем регионального парламента в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Соответствующее решение принято в ходе внеочередной 44-й сессии Заксобрания, состоявшейся в четверг, 25 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Мы уже принимали ранее решение. Я сегодня предлагаю утвердить Космачева Вячеслава Владимировича представителем Законодательного собрания Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию», — сказал председатель регионального парламента Валерий Лидин, представляя соответствующий вопрос. В итоге депутаты Заксобрания региона поддержали кандидатуру Вячеслава Космачева единогласно. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость