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Вячеслав Космачев утвержден представителем Заксобрания в ФКК по телерадиовещанию

11:57 | 25.05.2017 | Политика

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев утвержден представителем регионального парламента в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Соответствующее решение принято в ходе внеочередной 44-й сессии Заксобрания, состоявшейся в четверг, 25 мая.

Вячеслав Космачев утвержден представителем Заксобрания в ФКК по телерадиовещанию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы уже принимали ранее решение. Я сегодня предлагаю утвердить Космачева Вячеслава Владимировича представителем Законодательного собрания Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию», — сказал председатель регионального парламента Валерий Лидин, представляя соответствующий вопрос.

В итоге депутаты Заксобрания региона поддержали кандидатуру Вячеслава Космачева единогласно.
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