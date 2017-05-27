04:12:28 Воскресенье, 28 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские коммунисты участвуют в съезде КПРФ

13:51 | 27.05.2017 | Политика

Печать

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Коммунисты из Пензенской области принимают участие в XVII отчетно-выборном съезде КПРФ, который проходит в Москве в субботу, 27 мая.

Пензенские коммунисты участвуют в съезде КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе 340 делегатов на мероприятии работают лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, первый секретарь кузнецкого горкома КПРФ Галия Мавлюдова и первый секретарь первомайского райкома Константин Спиридонов.

Кроме того, в качестве приглашенных, которых всего на съезде насчитывается 800 человек, присутствуют председатель областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Гурьянов и руководитель пресс-службы обкома партии Сергей Падалкин.

Помимо этого, делегатом съезда является второй секретарь пензенского обкома КПРФ Владимир Симагин, однако он избран от другого региона.

По мнению Георгия Камнева, отчетно-выборный съезд является важнейшим событием в жизни Компартии России.

В частности, он отметил содержательный политический отчет Центрального комитета, с которым выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«В нем отражены наиболее значимые события из жизни партии за отчетный период и поставлены задачи, которые нам предстоит выполнять», — цитирует лидера пензенских коммунистов пресс-служба обкома партии.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы призвал подрядчиков отвечать за сроки и качество ремонта дорог Велолыжероллерную трассу в Ахунах закроют на обработку против клещей
В Пензе возбудили дело после нападения на начальника отдела безопасности колонии В Пензе двое подростков подозреваются в совершении дачной кражи
Злата Калмыкова и Артем Шутов из Пензы стали лауреатами конкурса «Алмазные грани» Первый в 2017 году лифт заменен по программе капремонта в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама