Пензенские коммунисты участвуют в съезде КПРФ Политика

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Коммунисты из Пензенской области принимают участие в XVII отчетно-выборном съезде КПРФ, который проходит в Москве в субботу, 27 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе 340 делегатов на мероприятии работают лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, первый секретарь кузнецкого горкома КПРФ Галия Мавлюдова и первый секретарь первомайского райкома Константин Спиридонов.

Кроме того, в качестве приглашенных, которых всего на съезде насчитывается 800 человек, присутствуют председатель областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Гурьянов и руководитель пресс-службы обкома партии Сергей Падалкин.

Помимо этого, делегатом съезда является второй секретарь пензенского обкома КПРФ Владимир Симагин, однако он избран от другого региона.

По мнению Георгия Камнева, отчетно-выборный съезд является важнейшим событием в жизни Компартии России.

В частности, он отметил содержательный политический отчет Центрального комитета, с которым выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«В нем отражены наиболее значимые события из жизни партии за отчетный период и поставлены задачи, которые нам предстоит выполнять», — цитирует лидера пензенских коммунистов пресс-служба обкома партии.