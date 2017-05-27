Пензенский губернатор впервые отчитается перед населением о своей работе Политика

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев впервые отчитается перед населением региона о проделанной работе.

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«30.05 [во вторник, 30 мая] планирую сделать отчет перед жителями области. Он будет публичным, открытым», — написал глава региона в своем микроблоге «Твиттер» в субботу, 27 мая.

Иван Белозерцев пояснил, что намерен рассказать о том, что сделано для развития региона, проинформировать население об исполнении наказов и стоящих перед руководством Пензенской области задачах.

30.05 планирую сделать отчет перед жителями области.Он будет публичным,открытым.Расскажу о том,что сделано,об исполнении наказов и задачах — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 27, 2017

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства региона, планируется, что выступление губернатора с отчетом перед населением состоится в областной филармонии, при этом посетить мероприятие смогут все желающие.

2 мая 2017 года в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы чиновники отчитывались перед жителями о своей работе на регулярной основе.

Он также выразил готовность лично проинформировать население о достигнутых успехах и разъяснить, по какой причине не удалось выполнить отдельные наказы, полученные в период кампании по выборам губернатора в 2015 году.