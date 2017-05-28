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Георгий Камнев избран членом президиума ЦК КПРФ

11:15 | 28.05.2017 | Политика

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев избран членом президиума Центрального комитета КПРФ в ходе I пленума ЦК, состоявшегося в продолжение первого этапа XVII съезда партии в Москве в минувшую субботу, 27 мая.

Георгий Камнев избран членом президиума ЦК КПРФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Компартии России, всего по предложению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в президиум вошел 21 человек.

В их числе — видные российские политики: вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников; зампред ЦК Компартии, депутат нижней палаты парламента, первый секретарь московского горкомитета КПРФ Валерий Рашкин; секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Юрий Афонин; мэр Новосибирска, первый секретарь обкома партии Анатолий Локоть и другие.

Ранее в ходе съезда секретари пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев и Владимир Симагин были избраны членами Центрального комитета КПРФ.

Георгий Камнев вошел в ЦК во второй раз — впервые он был избран в его состав на XV съезде в 2012 году, а Владимир Симагин ждал этого события 20 лет — с момента IV съезда в 1997 году.

Кроме того, секретарь пензенского обкома КПРФ Дмитрий Филяев был избран кандидатом в члены ЦК.

Второй этап съезда партии состоится в декабре 2017 года.
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