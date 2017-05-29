Пензенский губернатор встретился с советником спикера Госдумы Политика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с советником председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральным директором АНО «Институт развития парламентаризма» Алексеем Чадаевым состоялась в правительстве региона, 29 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев рассказал гостю, посетившему регион с целью прочтения в ПГУ публичной лекции «От стабильности к развитию: в чем проблема?», об экономическом развитии Пензенской области.

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В свою очередь Алексей Чадаев обратил внимание на отличительные особенности региона.

«Пенза исторически очень удачно расположена, город гармонично спланирован, нет проблем с инфраструктурой, которые обычно вытекают из ошибок городского территориального планирования», — поделился он своим впечатлением.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также в ходе беседы Иван Белозерцев отметил ощутимую поддержку, которую Вячеслав Володин оказывает региону.