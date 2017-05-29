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В России наметилась тенденция к укреплению роли законодателей — политолог

16:16 | 29.05.2017 | Политика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Тенденция к увеличению роли законодательной власти в России, которая ранее фактически слилась с исполнительной, наметилась в последние годы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Такое мнение высказал советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев.

В России наметилась тенденция к укреплению роли законодателей — политолог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В «рынке» государство только создает правила и рамки — законодательство, налоговую систему, а дальше внутри этих правил и рамок действуют […] самые разные частные субъекты — индивидуальные предприниматели, фирмы, компании, крупные корпорации внешние игроки. [...] Государство следит за тем, чтобы правила и рамки работали, чтобы за границы никто не выходил», — отметил он, выступая с публичной лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете в понедельник, 29 мая.

По словам эксперта, длительное время этой теме не уделялось должного внимания.

«Наверное, главная травма, если не трагедия, постсоветской истории состоит в том, что люди, которые отвечали все эти годы за формирование экономической политики проиграли борьбу за парламент в начале 1990-х и ушли в исполнительную власть, в правительство», — сказал Алексей Чадаев.

Он добавил, что Госдума РФ шестого созыва приняла 2 тыс. 400 законов, из них 53% — были инициированы правительством РФ.

«Это значит, что у нас законодательная власть и исполнительная — это одно и то же. […] Правила подстраиваем, как нам удобно. […] Начиная с позапрошлого или прошлого года возникла новая идея, новая тенденция — это тенденция на укрепление роли законодателей, не только в Государственной думе, не только в Совете Федерации, но и в регионах», — констатировал политолог.
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