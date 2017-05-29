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Почетные граждане приглашены послушать отчет пензенского губернатора перед населением

17:30 | 29.05.2017 | Политика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Некоторые жители Пензенской области получили персональные приглашения в филармонию, где губернатор Иван Белозерцев в 11.00 предстоящего вторника, 30 мая, впервые выступит с публичным отчетом перед населением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Почетные граждане приглашены послушать отчет пензенского губернатора перед населением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приглашения разослали в районы области, кроме того, конкретным людям известным, в частности, почетным гражданам», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, как обычные жители Пензенской области могли узнать детали о предстоящем мероприятии, если его единственный анонс на сайте регионального правительства содержал лишь дату и предполагаемое место выступления, а журналисты были проинформированы о времени его начала только вечером в понедельник, 29 мая.

Пресс-секретарь подчеркнула, что послушать отчет могут все желающие.

«Отчет открытый, публичный. Если люди захотят прийти, они придут. Ограничений нет», — пояснила Дина Черемушкина.

По ее словам, если большой зал филармонии, рассчитанный на 750 сидячих мест, будет заполнен полностью, пришедшие при желании смогут слушать выступление главы региона стоя.

Дина Черемушкина добавила также, что формат мероприятия предполагает возможность задать вопрос губернатору.

«Он сделает отчет и обязательно будет после него отвечать на вопросы», — сказала она.

Пресс-секретарь главы региона отметила, что продолжительность мероприятия ограничена только разумными рамками.

«Есть и другие мероприятия у губернатора, но сейчас ограничений по времени [выступления с отчетом и ответа на поступившие вопросы] нет», — резюмировала собеседница агентства.
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