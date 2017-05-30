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Белозерцев не будет принимать активного участия на выборах в парламент региона — политолог

15:34 | 30.05.2017 | Политика

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Известный пензенский журналист, главный редактор общественно-политической газеты «Улица Московская», политолог Валентин Мануйлов считает, что губернатор Иван Белозерцев, который, как сообщалось ранее со ссылкой на источник в облправительстве, возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва, не будет принимать активного участия в избирательной кампании.

Белозерцев не будет принимать активного участия на выборах в парламент региона — политолог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Глава региона будет выступать как лицо партии в регионе. У него слишком много работы на своем посту. Я думаю, что его главная задача в этой избирательной кампании — правильно назначить тех, кто будет отвечать за проведение этих выборов», — цитирует Валентина Мануйлова федеральная экспертная сеть «Клуб регионов».

По мнению политолога, явка на выборы и голосование за «Единую Россию» будут зависеть не от того, что во главе списка Иван Белозерцев, а от того, как политтехнологи организуют кампанию.
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