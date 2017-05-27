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Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в пензенское Заксобрание — СМИ

17:21 | 27.05.2017 | Политика

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва, которые состоятся осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в облправительстве.

Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в пензенское Заксобрание — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вероятность этого оценивается в 99%.

Предполагается, что данный шаг «повысит электоральные шансы партии, поскольку губернатор является реальным лидером региона, у него высокие рейтинги и уровень доверия населения».

Биография

Белозерцев Иван Александрович

Иван Белозерцев руководит Пензенской областью с 25 мая 2015 года, когда президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора. 13 сентября того же года Иван Белозерцев победил на выборах главы региона, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

На предыдущих выборах в Законодательное собрание Пензенской области в 2012 году список «Единой России» возглавлял Василий Бочкарев, являвшийся на тот момент губернатором. Иван Белозерцев тогда был избран депутатом регионального парламента, а на первой сессии его кандидатура была поддержана на должность председателя Законодательного собрания.

С мая 2011 года Иван Белозерцев занимал пост секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». Он сложил полномочия в октябре 2015 года — через месяц после инаугурации, пояснив свое решение невозможностью совмещать две столь ответственные должности.
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