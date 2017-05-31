Павел Маслов назначен начальником УВП Пензенской области Политика

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Павел Маслов, занимавший должность заместителя начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области с марта 2016 года, но покинувший ее через год, назначен руководителем ведомства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Павел Маслов назначен на должность начальника управления внутренней политики» — написал глава региона в своем «Твиттере» в среду, 31 мая.

Иван Белозерцев уточнил, что к работе в должности руководителя ведомстве Павел Маслов приступит в предстоящий четверг, 1 июня.

Павел Маслов назначен на должность начальника Управления внутренней политики. Он приступает к работе с 1 июня. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 31, 2017

Должность начальника управления внутренней политики Пензенской области стала вакантной в апреле 2017 года, после того, как ее покинул Александр Елатонцев. О его увольнении 29 марта в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев. В этот же день была запущена процедура увольнения.