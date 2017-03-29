Александр Елатонцев покидает должность начальника управления внутренней политики Политика

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Александр Елатонцев покидает должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Александр Елатонцев покидает пост начальника УВП [управления внутренней политики], я поставил перед ним новые стратегические задачи», — написал глава региона в своем «Твиттере» в среду, 29 марта.

Иван Белозерцев также выразил признательность Александру Елатонцеву за работу.

«Благодарен ему за сложный многолетний труд», — отметил губернатор.

Александр Елатонцев покидает пост начальника УВП,я поставил перед ним новые стратегические задачи.Благодарен ему за сложный многолетний труд — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 29, 2017

Елатонцев Александр Аркадьевич работал директором кадетской школы №46.

В 2009 году назначен временно исполняющим обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области — после того, как занимавший данный пост Олег Мельниченко был назначен на должность помощника полпреда президента РФ в ПФО, и до момента, пока данную должность не занял Александр Кислов.

В 2013 возглавил управление внутренней политики правительства Пензенской области, которое в конце 2014 года в рамках масштабной оптимизации органов власти было решено объединить с департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области, возглавляемым Александром Воронковым.

В январе 2015 года занял должность исполняющего обязанности начальника департамента внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области, избавился от приставки и.о. в марте 2015 года.

С 25 мая 2015 года, когда было объявлено об отставке правительства Пензенской области в связи с истечением срока полномочий губернатора Василия Бочкарева, и до 1 декабря того же года являлся временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. После этого — и.о. начальника департамента внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области.

В начале 2016 года после реорганизации ведомства занял должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области, а департамент информационной политики и средств массовой информации региона возглавил Олег Долженко.