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Алексею Рябову предложено возглавить новое учреждение в Заречном

18:32 | 31.05.2017 | Политика

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Заречный, 31 мая 2017. PenzaNews. Бывший начальник управления экономического развития администрации Пензы Алексей Рябов получил предложение возглавить МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» в Заречном.

Алексею Рябову предложено возглавить новое учреждение в Заречном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В среду, 31 мая, он лично присутствовал на сессии собрания представителей города, на которой было согласовано создание данного учреждения.

Как сообщается на информационно-развлекательном ресурсе «Наш город», предположительно, глава ЗАТО Олег Климанов подпишет постановление о назначении руководителя МКУ в конце этой или начале следующей недели.

Город Заречный Пензенской области является для Алексея Рябова малой родиной. За свою профессиональную карьеру он успел поработать там на предприятии НИКИРЭТ, а также в городской администрации, откуда уволился в декабре 2013 года в ранге первого вице-мэра.
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