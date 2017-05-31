Алексею Рябову предложено возглавить новое учреждение в Заречном Политика

Заречный, 31 мая 2017. PenzaNews. Бывший начальник управления экономического развития администрации Пензы Алексей Рябов получил предложение возглавить МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» в Заречном.

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В среду, 31 мая, он лично присутствовал на сессии собрания представителей города, на которой было согласовано создание данного учреждения.

Как сообщается на информационно-развлекательном ресурсе « Наш город », предположительно, глава ЗАТО Олег Климанов подпишет постановление о назначении руководителя МКУ в конце этой или начале следующей недели.

Город Заречный Пензенской области является для Алексея Рябова малой родиной. За свою профессиональную карьеру он успел поработать там на предприятии НИКИРЭТ, а также в городской администрации, откуда уволился в декабре 2013 года в ранге первого вице-мэра.