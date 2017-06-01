Валерий Лидин посетит Йошкар-Олу с рабочим визитом Политика

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин примет участие в 50-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, которое состоится Йошкар-Оле в предстоящую пятницу, 2 июня.

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Участники заседания на примере Марий Эл рассмотрят потенциал субъектов ПФО в области развития культуры, спорта и туризма, а также обсудят проблемы правового регулирования административной ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях.

Кроме того, члены ассоциации оценят исполнение принятых ранее решений по нормативно-правовому регулированию патриотического воспитания, изменение Жилищного кодекса РФ, взаимодействие по подготовке и рассмотрению законодательных инициатив регионов.

Планируется, что участники заседания посетят культурные и спортивные объекты республики, в том числе государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, республиканский театр кукол, легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл» и национальную президентскую школу-интернат, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.