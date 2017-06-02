КПРФ выставит кандидатов по всем округам на выборах в пензенское Заксобрание Политика

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. КПРФ планирует выдвинуть кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по всем округам на выборах, которые пройдут предстоящей осенью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте обкома партии.

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«В настоящее время первичные партийные организации и районные комитеты обсуждают потенциальных кандидатов. Окончательное решение будет принято в ходе областной партийной конференции в июле. Но уже сегодня можно сказать, что коммунисты пойдут на выборы сплоченной командой — в списках КПРФ будут представители разных профессий, люди разных возрастов, как члены партии, так и беспартийные», — поясняется в тексте.

В нем особо подчеркивается, что коммунисты готовы выдвинуть в депутаты большое количество молодежи.

«Особое внимание пензенские коммунисты намерены уделить контролю за ходом голосования. Планируется привезти в Пензенскую область наблюдателей из соседних регионов, где в этом году не будут проходить выборы», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что также КПРФ намерена выдвинуть кандидатов в депутаты на довыборах в Пензенскую городскую думу по трем округам.