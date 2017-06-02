Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодателей Поволжья
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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа в ходе 50-го заседания организации, состоявшегося в Йошкар-Оле в пятницу, 2 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В нем приняли участие руководители законодательных органов власти 14 регионов ПФО.
Кандидатуру Валерия Лидина от имени аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО предложил заместитель полпреда Олег Мельниченко.
Биография
Лидин Валерий Кузьмич
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе голосования она была поддержана единогласно.
Ассоциация законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа является консультативным органом.
Действует на добровольной основе в целях координации законотворческой деятельности субъектов округа, выработки предложений по изменению законодательства на федеральном и региональном уровнях.
Трижды заседание ассоциации проходило в Пензенской области — в 2009, 2012 и в 2015 годах.
С марта 2014 года по май 2015 года координатором ассоциации был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в то время занимал должность председателя Законодательного собрания региона.