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Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодателей Поволжья

15:55 | 02.06.2017 | Политика

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа в ходе 50-го заседания организации, состоявшегося в Йошкар-Оле в пятницу, 2 июня.

Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодателей Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие руководители законодательных органов власти 14 регионов ПФО.

Кандидатуру Валерия Лидина от имени аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО предложил заместитель полпреда Олег Мельниченко.

Биография

Лидин Валерий Кузьмич

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе голосования она была поддержана единогласно.

Ассоциация законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа является консультативным органом.

Действует на добровольной основе в целях координации законотворческой деятельности субъектов округа, выработки предложений по изменению законодательства на федеральном и региональном уровнях.

Трижды заседание ассоциации проходило в Пензенской области — в 2009, 2012 и в 2015 годах.

С марта 2014 года по май 2015 года координатором ассоциации был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в то время занимал должность председателя Законодательного собрания региона.
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