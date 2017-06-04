Годовой доход главы пензенского департамента информполитики превысил 700 тыс. рублей Политика

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Доход исполняющего обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгения Сиротского, который был назначен на эту должность в октябре, составил по итогам 2016 года около 720 тыс. рублей, его супруги — менее 130 тыс. рублей.

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В собственности у Евгения Сиротского находятся земельный участок площадью 1 тыс. 392 кв. метра, дача площадью 36 кв. метров, а также по 1/2 доли квартир площадью 59,5 и 34,6 кв. метра. Его супруге принадлежит 1/2 доли квартиры площадью 59,5 кв. метра.

Олеся Вишнякова, которая с февраля 2016 года трудится в должности заместителя начальника департамента информационной политики и СМИ региона, получила по итогам 12 месяцев доход в размере свыше 640 тыс. рублей. Судя по декларации, объектов недвижимости и транспортных средств у нее в собственности нет.

Заместитель начальника департамента – руководитель отдела информационных технологий и интернет-коммуникаций Денис Абрамов, который на официальном сайте ведомства в числе сотрудников не значится, заработал около 825 тыс. рублей. У его жены и двоих несовершеннолетних детей за 2016 год указан нулевой доход.

Супругам принадлежит квартира площадью 57,3 кв. метра. Кроме того, Денис Абрамов владеет автомобилем «Kia».

Сергей Федотов, который был назначен заместителем начальника департамента одновременно с Олесей Вишняковой и параллельно совмещает этот пост с должностью начальника отдела информационно-аналитической, кадровой работы и бухгалтерского учета, задекларировал доход в сумме более 792 тыс. рублей, его супруга — менее 50 тыс. рублей.

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Сергею Федотову принадлежат 1/4 доли квартиры площадью 50,1 кв. метра и автомобиль «Peugeot». В собственности его супруги и двоих несовершеннолетних детей объектов недвижимости и транспортных средств не значится.

Также обнародованы доходы начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамента информполитики и СМИ Пензенской области Сергея Логинова, который в прошлом году получил доход в размере более 712 тыс. рублей.

Ему принадлежит 1/4 доли квартиры площадью 68,3 кв. метра. У его несовершеннолетнего ребенка объекты недвижимости и транспортные средства в собственности отсутствуют.