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Иван Белозерцев вошел в топ-30 майского медиарейтинга губернаторов

12:15 | 10.06.2017 | Политика

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 29 место в медиарейтинге глав российских регионов, который составлен компанией «Медиалогия» за май 2017 года.

Иван Белозерцев вошел в топ-30 майского медиарейтинга губернаторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, в СМИ ему было посвящено 4 тыс. 675 сообщений.

Медиаиндекс Ивана Белозерцева вырос до 19 тыс. 181,4 пункта.

В общем рейтинге этот показатель позволил пензенскому губернатору подняться на одну строчку. Вместе с тем среди глав субъектов Приволжского федерального округа Иван Белозерцев опустился с седьмого на восьмое место.

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Лидером российского медиарейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 311 тыс. 557,9 пункта.

В ПФО самый высокий результат у главы Татарстана Рустама Минниханова. Его медиаиндекс равен 75 тыс. 662,6.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
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