Новые автобусы должны выйти на маршруты в Пензе 1 сентября — губернатор Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам сделать все возможное, чтобы большая часть автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, которые намечено приобрести для Пензы, вышла на маршруты 1 сентября.

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«Я убедительно прошу провести работу с таким расчетом, чтобы 1 сентября этого года большая часть автобусов была на маршрутах города Пензы», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

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Глава региона поручил приступить к подготовке необходимых документов в ближайшее время.

«Все документы […] нужно быстро сделать для того, чтобы у муниципального образования были все основания для проведения необходимых процедур по приобретению автобусов большой вместимости на газомоторном топливе», — пояснил губернатор.