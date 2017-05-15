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Новые автобусы должны выйти на маршруты в Пензе 1 сентября — губернатор

10:11 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам сделать все возможное, чтобы большая часть автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, которые намечено приобрести для Пензы, вышла на маршруты 1 сентября.

Новые автобусы должны выйти на маршруты в Пензе 1 сентября — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я убедительно прошу провести работу с таким расчетом, чтобы 1 сентября этого года большая часть автобусов была на маршрутах города Пензы», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

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Глава региона поручил приступить к подготовке необходимых документов в ближайшее время.

«Все документы […] нужно быстро сделать для того, чтобы у муниципального образования были все основания для проведения необходимых процедур по приобретению автобусов большой вместимости на газомоторном топливе», — пояснил губернатор.
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