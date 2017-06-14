В Пензе отложено заседание регионального политсовета «Единой России» Политика

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Заседание регионального политсовета «Единой России», которое должно было состояться в Пензе в среду, 14 июня, отложено на неопределенный срок.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения партии, предположительно, оно пройдет на следующей неделе, однако точная дата пока не определена.

Ожидается, что на заседании будет определена первая тройка общеобластной части списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России».

На вхождение в нее претендуют четыре человека.

Это губернатор Иван Белозерцев; председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин; член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин и начальник отдела информационной безопасности ООО «Мо.Кард» Павел Якушик.