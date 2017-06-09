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Первую тройку общеобластного списка «Единой России» определят в Пензе на будущей неделе

18:31 | 09.06.2017 | Политика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Заседание регионального политсовета «Единой России», на котором будет определена первая тройка общеобластной части списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, планируется провести в предстоящую среду, 14 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Первую тройку общеобластного списка «Единой России» определят в Пензе на будущей неделе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пятницу, 9 июня, стало известно, что на вхождение в тройку претендуют четыре человека.

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Это губернатор Иван Белозерцев; председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин; член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин и начальник отдела информационной безопасности ООО «Мо.Кард» Павел Якушик.

Все они, за исключением Ивана Белозерцева, принимали участие в праймериз «Единой России» 28 мая.

Согласно итогам предварительного голосования, Валерий Лидин и Виктор Кондрашин показали высокие результаты по региональным группам №10 и №5 соответственно, набрав 71,01% и 66,98%.

Павел Якушик участвовал в праймериз по одномандатному округу №2, где показал результат в 32,45%.
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