Мэр Пензы примет участие в заседании правления Ассоциации городов Поволжья Политика

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев примет участие в заседании правления Ассоциации городов Поволжья, которое пройдет в Казани 17 и 18 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, собравшиеся обсудят вопросы развития муниципальных образований, в том числе реализацию жилищных программ.

Кроме того, в центре внимания участников будет проект «Золотая коллекция кинолетописи Поволжья» и другие актуальные темы.

Ассоциация городов Поволжья создана в 1998 году. Тогда в ее состав входили руководители семи городов Поволжья — Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

В 2000 году к ним присоединилась Йошкар-Ола, Астрахань и Саранск, в 2005 — Волгоград, а в 2009 — Киров.

В 2015 году в состав ассоциации вошли Ижевск, Пермь, Уфа, Оренбург, Тольятти, Арзамас, Балаково, Димитровград, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Сарапул, Стерлитамак и Сызрань. Таким образом, на сегодняшний день она объединяет 25 городов.

Председателем Ассоциации городов Поволжья является мэр Казани Ильсур Метшин.