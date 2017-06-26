В Неверкинском районе досрочно прекращены полномочия депутата, не раскрывшего доходы Политика

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Неверкинского сельсовета Неверкинского района Пензенской области шестого созыва Виктора Богатикова прекращены досрочно.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, причиной стало несоблюдение ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции.

«Депутат не представил в комитет местного самоуправления Неверкинского сельсовета сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год», — пояснила собеседница агентства.

Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Виктор Богатиков занимает должность коммерческого директора ООО «Приволжскгазстрой». В 2014 году он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.