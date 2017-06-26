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В Неверкинском районе досрочно прекращены полномочия депутата, не раскрывшего доходы

10:36 | 26.06.2017 | Политика

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Полномочия депутата комитета местного самоуправления Неверкинского сельсовета Неверкинского района Пензенской области шестого созыва Виктора Богатикова прекращены досрочно.

В Неверкинском районе досрочно прекращены полномочия депутата, не раскрывшего доходы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, причиной стало несоблюдение ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции.

«Депутат не представил в комитет местного самоуправления Неверкинского сельсовета сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год», — пояснила собеседница агентства.

Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Виктор Богатиков занимает должность коммерческого директора ООО «Приволжскгазстрой». В 2014 году он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.
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