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Общественная приемная Леонида Левина в Пензе начала работу по новому адресу

19:56 | 29.06.2017 | Политика

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Общественная приемная председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонида Левина, который является членом фракции «Справедливая Россия», теперь располагается в Пензе по новому адресу: улица Некрасова, 24.

Общественная приемная Леонида Левина в Пензе начала работу по новому адресу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам депутата, его штаб в здании на улице Московской, где ранее находилась приемная, был предназначен для ведения предвыборной кампании, а после избрания в нижнюю палату российского парламента ему по закону должно быть предоставлено помещение для встреч с гражданами за счет средств регионального бюджета.

«После долгих консультаций нам было предложено это помещение», — сказал Леонид Левин корреспонденту ИА «PenzaNews» по окончании встречи с редакторами районных газет Пензенской области в четверг, 29 июня.

Он отметил, что в комнатах на первом этаже — в левом крыле здания, рядом с Госжилстройтехинспекцией региона — был проведен необходимый ремонт, и теперь приемная готова встретить людей, которым необходима помощь депутата.

«Она будет работать так же — с понедельника по субботу, с выходным в воскресенье. […] И самое главное: у нас сохраняются старые телефоны», — уточнил собеседник агентства.

По словам Леонида Левина, взаимодействовать с посетителями в общественной приемной будут в основном его помощники, так как значительная часть работы депутата Госдумы связана с федеральной повесткой. При этом он заверил, что по возможности также будет здесь встречаться с гражданами.

Говоря о программе своего пребывания в Пензенской области, народный избранник сообщил, что уже посетил Мокшанский район, а 30 июня он намерен выехать в Нижний Ломов и Пачелму.

«В субботу я планирую посетить лермонтовский праздник и, если останется время, обязательно встретиться с жителями района», — сказал Леонид Левин.
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