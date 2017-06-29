Леонид Левин встретился с редакторами районных газет Пензенской области Общество

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Депутат Госдумы РФ Леонид Левин, представляющий Пензенскую область в нижней палате российского парламента, где он возглавляет комитет по информационной политике, информтехнологиям и связи, обсудил перспективы развития СМИ с редакторами районных газет региона в четверг, 29 июня.

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«Как мы с вами и договаривались встречаться раз в квартал, будем стараться придерживаться этого графика. Все зависит от вас, вашего желания, тех вопросов, которые возникают в общественно-политической жизни и которые связаны со сферой медиаотрасли, связи, интернета», — сказал он, открывая встречу.

Народный избранник кратко остановился на проектах законов, касающихся средств массовой информации, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.

В частности, он упомянул о законопроекте о регистрации СМИ, который дорабатывается ко второму чтению. Леонид Левин пояснил, что он регламентирует сроки и процедуру подачи документов, предусматривает возможность выходить из реестра СМИ, а также запрещает учреждать их тем, кто осужден за экстремистские действия и серьезные уголовные преступления.

Также он затронул проблемные вопросы печатной прессы.

«В рейтинге регионов по обеспечению киосками прессы Пензенская область, к сожалению, находится только на 71 месте по итогам 2016 года, то есть это 12 тыс. жителей на один киоск», — отметил депутат.

Он уточнил, что из-за отмены госсубсидий для прессы с 1 июля 2014 года тиражи сократились на 35%, а после того, как «Почта России» во второй половине этого года увеличит цены на доставку, падение может достичь 45%.

«В то же время, говоря о плотности подписных тиражей, то есть о той работе, которую вы ведете здесь, на местах, с точки зрения количества населения и количества подписчиков, ситуация не самая плохая — Пензенская область находится на 16 месте, практически на самом верху. Плотность тиража составляет 187 экземпляров на 1 тыс. человек», — сообщил глава комитета Госдумы.

Он добавил, что в этом году по линии Роспечати региональные СМИ тиражом от 5 тыс. экземпляров могут получить грантовую поддержку до 2 млн. рублей, для более мелких изданий также предусмотрена подобная помощь, но в размере до 1 млн. рублей.

«Мы надеемся, что через какое-то время и Союз журналистов России сможет выдавать гранты — как региональным отделениям, так и напрямую средствам массовой информации. И это могут быть не только печатные издания. Это могут быть и региональные интернет-сайты. [...] Большинство людей, которые входят в секретариат Союза журналистов России, считают, что надо поддерживать в первую очередь независимую прессу, потому что ей живется более тяжело, нежели тем, кто имеет гарантированное финансирование от региональных властей», — сказал Леонид Левин.

Он пояснил, что в Госдуме России ищут пути поддержки для розничного распространения прессы, в том числе с помощью введения льгот по НДС и контроля за стоимостью бумаги.

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Главный редактор областной газеты «Пензенская правда», председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Шишкин обратил внимание народного избранника на то, что библиотекам не выделяются деньги на подписку газет. Это, по его словам, затрудняет доступ малоимущих слоев населения к прессе.

Леонид Левин поблагодарил главреда за информацию, которую принял к сведению, и посоветовал уделить внимание молодой аудитории, которая мало читает газеты.

Он призвал редакторов приложить усилия, чтобы заинтересовать молодежь объективной и профессионально поданной информацией, в том числе в интернете, чтобы предложить достойную альтернативу группам в соцсетях, которыми занимаются зачастую люди, не имеющие отношения к СМИ.