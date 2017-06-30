16:23:01 Пятница, 30 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

Иван Белозерцев поднялся на восьмую строчку рейтинга губернаторов-блогеров

12:10 | 30.06.2017 | Политика

Печать

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднялся на восьмую строчку рейтинга наиболее цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, составленного компанией «Медиалогия» за май 2017 года.

Иван Белозерцев поднялся на восьмую строчку рейтинга губернаторов-блогеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева составил 15,69 пункта.

У мэра Москвы Сергея Собянина, который является лидером рейтинга, он достиг 506,77 пункта.

На второй строчке расположился глава Чечни Рамзан Кадыров — 399,23 пункта, на третьей — губернатор Московской области Андрей Воробьев с показателем 57,6.

Как отмечается в пояснении к рейтингу, самым цитируемым сообщением в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о введении в Пензенской области режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 41 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 28 июня 2017 года.
Актуальное
Читайте также
ФАС выдала предписания участникам дорожного картеля в Пензенской области Сердобск и Сердобский район погасили долги по взносам на капремонт муниципального жилья
В Пензе 180 юношей из регионов ПФО станут участниками второй смены «Гвардейца-2» В Каменке после пожара обрушилась кровля неэксплуатируемого здания
В Пензе 1 июля стартует конкурс на лучшую эмблему городского совета отцов Житель Лопатинского района осужден за экстремистский контент в соцсети
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама