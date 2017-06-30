Иван Белозерцев поднялся на восьмую строчку рейтинга губернаторов-блогеров Политика

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднялся на восьмую строчку рейтинга наиболее цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, составленного компанией «Медиалогия» за май 2017 года.

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Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева составил 15,69 пункта.

У мэра Москвы Сергея Собянина, который является лидером рейтинга, он достиг 506,77 пункта.

На второй строчке расположился глава Чечни Рамзан Кадыров — 399,23 пункта, на третьей — губернатор Московской области Андрей Воробьев с показателем 57,6.

Как отмечается в пояснении к рейтингу, самым цитируемым сообщением в микроблоге Ивана Белозерцева стала запись о введении в Пензенской области режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.

Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15-20 м/с — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 29, 2017

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 41 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 28 июня 2017 года.