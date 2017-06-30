В Кузнецке суд обязал собрание представителей прекратить полномочия двух депутатов Политика

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал собрание представителей Кузнецка Пензенской области прекратить полномочия депутатов Геннадия Зиновьева и Владимира Фомина, представивших недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Четверо депутатов [Геннадий Зиновьев, Владимир Фомин, Андрей Прошин и Сергей Никитин] представили заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. В частности, не была указана информация о наличии в собственности земельных участков, долей в праве собственности на жилые и нежилые помещения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в январе 2017 года прокурор направил в собрание представителей Кузнецка представление, в котором был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, однако в апреле было принято решение, что народные избранники сохранят свои мандаты.

«В мае прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к представительному органу о признании бездействия и принятых решений незаконными, а также о возложении на собрание представителей обязанности прекратить полномочия депутатов», — уточнила собеседница агентства.

Читайте также

Прокурор прокомментировал решение о сохранении мандатов 11 депутатами гордумы Пензы

Светлана Артамонова добавила, что Сергей Никитин и Андрей Прошин 19 июня досрочно сложили свои полномочия, в связи с чем прокурор города отказался от своих исковых требований в отношении этих депутатов.

«В оставшейся части требования прокурора были удовлетворены судом в полном объеме. Решение пока в законную силу не вступило», — резюмировала Светлана Артамонова.

Согласно сведениям, указанным на сайте облизбиркома, Геннадий Зиновьев, Владимир Фомин и Сергей Никитин в 2014 году были выдвинуты для участия в выборах депутатов собрания представителей Кузнецка Пензенской области партией «Единая Россия», а Андрей Прошин — ЛДПР.