Прокурор прокомментировал решение о сохранении мандатов 11 депутатами гордумы Пензы Политика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин прокомментировал решение гордумы, согласно которому полномочия 11 депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах за 2015 год, не будут прекращены досрочно.

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«Сегодня решение, которое приняли депутаты — в окончательном варианте — в прокуратуру района не поступило. При поступлении оно будет проверено в соответствии с действующим законом, и дана будет ему правовая оценка», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, намерено ли надзорное ведомство, как и раньше, добиваться, чтобы досрочно сложили полномочия все депутаты, допустившие нарушения антикоррупционного законодательства, Евгений Зудихин повторил сказанное ранее, но немного другими словами.

«Мы получим решение окончательное и выскажемся о его законности», — подчеркнул он.

Журналисты предприняли еще несколько попыток добиться от прокурора более конкретного ответа, но они оказались безуспешными.

«Получим подписанное [решение] и дадим правовую оценку», — резюмировал Евгений Зудихин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.

31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Евгений Зудихин пояснил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий 14 депутатов-нарушителей.

В середине апреля появилась информация о том, что несколько депутатов готовы добровольно сложить полномочия. 24 апреля депутаты Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили, что написали соответствующие заявления.