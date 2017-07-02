Неверов провел совещание, посвященное выборам в 4 регионах, в том числе Пензенской области Политика

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов провел в Пензе совещание, посвященное выборам, которые пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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В ходе него состоялось обсуждение стратегий избирательных компаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртии.

«Не стоит думать, что выдвижение кандидатов — повод отдохнуть. Нет, работать нужно с удвоенной силой. Личный контакт, личная встреча — вот то, на что необходимо делать ставку каждому, кто идет на выборы, и помнить, что, избравшись, предстоит держать ответ за свои обещания, за реализацию той программы, с которой кандидаты идут на выборы. Это и есть наша стратегия», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в ходе визита в Пензу Сергей Неверов посетил областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» и новую школу в городе «Спутник».