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В Пензу прибыл Сергей Неверов

13:40 | 02.07.2017 | Политика

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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов прибыл в Пензу с рабочим визитом в воскресенье, 2 июля.

В Пензу прибыл Сергей Неверов

Фото: Kremlin.ru

Как сообщается на сайте реготделения партии, в стенах областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоялась встреча Сергея Неверова и других представителей российского парламента с губернатором Иваном Белозерцевым, а также лидером пензенских единороссов, председателем Законодательного собрания Пензенской области Валерием Лидиным.

В ходе нее обсуждались вопросы социально-экономического развития и реализации социально значимых программ.

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Также гости осмотрели современные помещения библиотеки — экскурсию по учреждению культуры для них провела директор Марина Осипова.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского регионального отделения «Единой России» Татьяна Бубнова, предполагается, что Сергей Неверов также посетит активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», который был торжественно открыт 21 июня.

Она отметила, что участие представителей СМИ в обоих мероприятиях — и в областной библиотеке, и в «Доме Вероники» — не предполагалось изначально, однако конкретную причину назвать затруднилась.

«Так было решено», — сказала собеседница агентства, не уточнив при этом, кем именно.
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