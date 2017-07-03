Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля Политика

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Второй этап отчетно-выборной конференции пензенского областного отделения КПРФ, где будут определены кандидаты на выборы, которые состоятся в регионе в единый день голосования, 10 сентября, пройдет в субботу, 15 июля.

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«Много желающих — особенно в районах. Не успеваем все заявки рассмотреть», — сказал ИА «PenzaNews» лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума Центрального комитета КПРФ Георгий Камнев, отвечая на вопрос о том, почему ранее анонсированный срок проведения конференции — 1 июля — был перенесен на две недели.

Он напомнил, что 10 сентября, кроме выборов в региональный парламент, состоятся довыборы в Пензенскую городскую думу в трех округах, а в большинстве районов области пройдут выборы в собрания представителей.

«Мы тоже выдвигаем туда своих кандидатов в депутаты», — добавил собеседник агентства, подчеркнув при этом, что сейчас очень активная работа в этом направлении идет именно в районах Пензенской области.