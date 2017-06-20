Мы дадим бой всем, кто хочет сфальсифицировать выборы — Георгий Камнев Интервью

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат областного Законодательного собрания Георгий Камнев, который в конце мая был избран членом президиума Центрального комитета КПРФ, дал развернутое интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину.

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Оно стало первым для Георгия Камнева в новом статусе и вторым, которое он дал независимому агентству с момента своего избрания на должность первого секретаря обкома Компартии России в мае 2011 года.

Предыдущее обстоятельное интервью с лидером пензенских коммунистов было записано более трех лет назад — в феврале 2014-го. Оно касалось некоторых итогов деятельности партийной организации, протестной активности граждан, громкого дела Андрея Зуева и выборов в Пензенскую городскую думу.

Тогда Георгий Камнев отвечал на вопросы ИА «PenzaNews» еще в старом здании обкома — небольшом двухэтажном коттедже, который находился в частном секторе на проезде Дарвина в Пензе. Подъездные пути к нему, да и само месторасположение регионального штаба второй по численности политической партии в России оставляло желать лучшего.

На этот раз встреча с Георгием Камневым состоялась в просторном здании обкома на улице Кирова — в самом центре Пензы, куда коммунисты переехали осенью 2015 года. Оно было приобретено и отремонтировано на средства Центрального комитета КПРФ, за что местные активисты до сих пор благодарят руководство партии и лично Геннадия Зюганова.

— Добрый день, Георгий Петрович! Давно я Вас уже не видел, а в новом статусе — члена президиума ЦК КПРФ — тем более. Кстати, поздравляю с недавним избранием.

— Здравствуйте, Павел Николаевич! Спасибо за поздравления!

— О вхождении в центральный орган партии мы обязательно с Вами поговорим в ходе сегодняшнего интервью: есть на самом деле очень много вопросов на этот счет. Но пока мы здесь, на улице, у входа в «пензенский Кремль», как его окрестили сами коммунисты, не могу не спросить про памятник Сталину. Все, думаю, хорошо помнят, насколько жаркие споры примерно два года назад шли по этому поводу. Кто только не требовал снести памятник, который, надо сказать, впервые появился в Пензе не в 2015 году, когда поднялась эта волна, а раньше — в июле 2011-го. Среди противников переноса бюста Сталина в центр Пензы были даже федеральные политики — тот же, например, известный «яблочник» Сергей Митрохин. Бесполезно. Как поставили памятник генералиссимусу Сталину, так он тут и стоит. Как Вы считаете, почему сошла на нет эта волна недовольства об увековечивании памяти человека, которого нередко называют кровавым палачом, тираном и убийцей?

— А также одним из величайших руководителей нашей страны.

Может быть, эти люди просто хотели напомнить о себе, воспользовавшись этим событием — установкой памятника здесь, в Пензе?

Поскольку все было сделано в соответствии с законом, то, как мы с Вами сегодня видим, он стоит на прежнем месте. К нему каждый день люди приходят, фотографируются, приносят цветы, что, конечно, не может не радовать. Это совершенно искреннее отношение людей к этому человеку. Эта волна негатива, как Вы правильно сказали, быстро сошла на нет, потому что она была связана с эмоциональной, ситуативной составляющей. Уважение и, может быть, даже любовь к этому человеку — остались.

Приезжают иностранные журналисты, интересуются, снимают репортажи на эту тему. Но самое главное, хотел бы еще раз подчеркнуть, что памятник Сталину был установлен в соответствии с законом.

— В конце декабря 2016 года в ходе памятного мероприятия по случаю 137-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина Вы выступили с инициативой установки в городе Заречном памятника революционеру, министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Когда планируется реализовать этот проект, и изучали ли Вы общественное мнение самих жителей Заречного на этот счет? Нужен ли им этот памятник?

— У нас такой принцип работы: мы откликаемся на предложения уважаемых, заслуженных людей, ветеранов. В данном случае группа таких людей из города Заречного вышла к нам с инициативой, мы ее озвучили.

Памятник, в частности, Сталину был построен на народные деньги, то есть люди сложились, и на эти деньги памятник был возведен. То же самое происходит в отношении памятника Берии. Пока собранных средств не хватает, чтобы его установить, поэтому сбор продолжается. Если люди в этом будут заинтересованы, если будет необходимое количество средств, то мы обеспечим установку памятника.

Могу сказать, что мы отремонтировали некоторые памятники Ленину в Пензенской области в преддверии празднования 100-летия Великого Октября. У нас еще впереди много работы в этой части, много памятников сегодня находится в плохом состоянии.

Мы благодарны всем тем, кто принимал участие в их восстановлении, неравнодушным гражданам, которые помогали нам со строительными материалами, со средствами, с какими-то организационными моментами, собственным трудом, а также работникам и руководителям администраций на местах, которые эту инициативу поддержали.

— Примерно в то же самое время, когда была озвучена идея по поводу установки памятника Берии в Заречном, Вы анонсировали планы по открытию в Пензе кафе, где будут подавать блюда, приготовленные по советским рецептам. Тогда было заявлено, что это кафе будет располагаться вблизи «Сталинского центра», но где именно — не уточнялось. Вообще эти планы по открытию советского кафе по-прежнему в силе, или пензенские коммунисты их уже пересмотрели?

— Все в силе. Мы определились с местом. Это будет на улице Московской, буквально в 100 метрах от «Сталинского центра». Сейчас идет обсуждение самого проекта, как это должно выглядеть.

Одна из важных составляющих, что это кафе будет не только для того, чтобы там просто с аппетитом покушать, а прежде всего для общения людей в соответствующей атмосфере. Будет в лучших традициях хорошая советская атмосфера товарищества, добра, борьбы за лучшие идеалы.

Конечно, планируем предложить и хорошую культурную программу для посетителей этого кафе с различной советской тематикой — какие-то революционные мотивы, период Великой Отечественной войны, расцвета советского государства — 1970–1980-е годы. Каждая из этих эпох имеет свою яркую культурную составляющую, и многие люди еще помнят об этой культуре. Мы предложим им такой отдых и товарищеское общение в приятной атмосфере.

— То есть это не коммерческий проект, а политический клуб в большей степени?

— Конечно. Наши проекты никак не связаны с коммерцией, поэтому нам необходимо сначала собрать денежные средства, чтобы реализовать данный проект. Действительно, это будет по большому счету политический клуб. Я думаю, что сейчас это приобретает снова актуальность, политические клубы становятся популярны сегодня. Так или иначе люди откликаются на сложившиеся у нас в стране проблемы, по многим вопросам приходится определяться со своим мнением, своим отношением к тому, что происходит. Политика снова становится популярной, возвращается на улицы, в дома людей, она сегодня в телевизоре, на радио. Она сегодня везде — так же, как это было в 1980–1990-е годы, когда формировалось много различных политических клубов, групп.

Мы сформируем свой клуб, куда люди будут приходить и спорить, о нынешней политической ситуации разговаривать, обсуждать.

— Раз уж мы говорим про планы и инициативы пензенских коммунистов, я просто вынужден задать вопрос о работе кооператива «Товарищ», которому некоторые Ваши политические оппоненты, да и просто скептически настроенные люди предрекали ранее недолгое существование, а именно — до выборов в Госдуму, которые состоялись минувшей осенью. Прошло чуть более года с момента открытия кооператива. Какие результаты? Он по-прежнему работает?

— Да, и мы рады тому, что нашли очень хорошую форму поддержки населения. Кооператив успешно работает. Я приглашаю всех посетить его. У нас в Пензе две точки — на улице Фрунзе и на проспекте Победы. Пополняются ряды членов кооператива.

Мы обобщили опыт по организации работы кооператива, у нас его перенимают другие регионы. В частности, и с Амурской области, и с Тюменской области, и ряда других областей приезжали к нам в Пензу люди, смотрели, как это функционирует, а затем открывали у себя такой же кооператив. Это говорит о весьма удачном формате.

Мы не стоим на месте, развиваемся. Сейчас ищем новую усовершенствованную форму работы. Планируем сделать передвижную точку кооператива «Товарищ».

Как мы выяснили в ходе нашей работы, одна из самых проблемных тем — это стоимость продуктов питания на селе. Туда, во-первых, нужно еще довезти эти продукты. И вообще очень много расходов накладных. Таким образом, нет конкуренции — в каком-то небольшом селе обычно один магазин, поэтому цены там устанавливаются достаточно высокие.

Учитывая это, есть желание, как я уже сказал, сделать передвижную точку кооператива «Товарищ», которая будет ездить по районам и не только продавать основные продукты питания — сахар, крупы, макаронные изделия — за денежные средства, но и обменивать их на сельхозпродукцию, которую выращивают [сельские жители] у себя в огороде, а затем реализовывать ее в Пензе и крупных городах.

Мы уверены, что это еще больше поможет простым людям покупать качественные продукты за относительно небольшие деньги. Могу сказать, что в сравнении с ценами в сельских магазинах у нас стоимость получится примерно на 30%, а по некоторым продуктам — на 50% ниже.

Ну, а тех, кто говорил, что мы в сентябре 2016 года — сразу же после выборов — закроемся, я приглашаю в кооператив «Товарищ», чтобы они посетили его и купили себе что-нибудь, чтобы «зажевать» свое горе по этому поводу, подсластить себе жизнь.

Теперь, насколько я понимаю, они говорят, что кооператив «Товарищ» будет работать до выборов в Законодательное собрание [Пензенской области], потом — до выборов президента, потом еще до каких-нибудь выборов. Дело не в этом. Эти люди думают, что остальные так же, как и они, живут от выборов до выборов. У них даже в мыслях нет, что человек человеку может сделать добро, например. Наверное, они не привыкли к таким межличностным отношениям, а наша партия как раз на этом и строится, и в основе нашей партии лежит социальная справедливость, когда человек человеку друг и товарищ. А они, видимо, живут каким-то другим принципом — человек человеку волк. Мы такого принципа не приемлем.

У нас много наработок. Мы, честно говоря, гордимся своей работой в этом направлении, и тот факт, что наш опыт перенимают другие регионы, нас отмечали неоднократно на федеральном уровне нашей партии, говорит об определенном успехе, которого мы добились.

— Работа кооператива «Товарищ» год назад была представлена даже лично лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — на форуме дружбы и братства народов в Уфе.

— Геннадий Андреевич [Зюганов] и в докладах Центрального комитета ее неоднократно отмечал. И на прошедшем XVII съезде также говорилось об успешности нашей работы, но не только по этому направлению.

— Георгий Петрович, думаю, не открою ни для кого Америки, если скажу, что Вы находитесь у высшего руководства партии на особом счету — хорошем, я имею в виду. И уже не первый год. Но для меня лично все же было совершенно неожиданным Ваше избрание в президиум ЦК КПРФ — именно президиум, потому что до этого Вы уже входили в Центральный комитет партии, по-моему, с 2013 года.

— Совершенно верно.

— Вы сейчас являетесь самым молодым членом президиума ЦК? Или есть еще моложе?

— Нет, самым молодым членом президиума.

— А в ЦК есть еще моложе Вас?

— У нас в Центральный комитет входят более 170 человек с разных регионов, поэтому наверняка есть моложе.

— Вы знаете, что среди наших читателей есть не только люди зрелого возраста, которые, я полагаю, еще хорошо помнят иерархию в Коммунистической партии той — советской — эпохи, но есть и люди молодые, которые очень и очень далеки от этого и которые, уверен, даже не всегда правильно понимают значение каких-то должностей, постов в системе органов государственной власти, а тем более — в отдельной партийной структуре. Давайте по порядку: от простого к сложному. Президиум ЦК — это что? И сколько людей туда входят?

— В президиум Центрального комитета на сегодняшний день входит 21 человек, в том числе сам Геннадий Андреевич, его заместители. С ними можно ознакомиться на сайте КПРФ.

Президиум — это орган, который принимает решения в период между пленумами Центрального комитета. То есть это постоянно действующий руководящий орган партии.

Раньше президиум имел другое название — политбюро. В 1950-х годах его переименовывали в президиум, затем — в политбюро. Сейчас он снова называется президиум. Это орган, в который входят наиболее опытные руководители нашей партии.

— Хорошо. Что такое ЦК, то есть Центральный комитет партии?

— Центральный комитет партии — это тоже руководящий орган. Он принимает решения в соответствии с уставом, у него есть перечень полномочий. Но работа Центрального комитета проходит в форме пленума, когда собираются члены Центрального комитета со всей страны. Такие пленумы проходят три раза в год. В остальное время руководящие решения по ряду вопросов, что также определено уставом, принимает как раз президиум.

— А что такое тогда секретариат ЦК КПРФ?

— Секретариат — это тоже орган Центрального комитета, который призван обеспечивать выполнение решений, которые принимаются ЦК, на съездах партии и президиумом ЦК.

— Иными словами, это исполнительный орган партии.

— Да.

— Каким образом происходит избрание в ЦК и в президиум ЦК? Кто вообще имеет право туда быть избранным?

— Это руководящие партийные органы, в них могут быть избраны только члены партии.

Понятно, чтобы человек в них был избран, он должен получить рекомендацию и комитета, в котором он состоит, и кадровой комиссии Центрального комитета. Это обсуждается на съезде. Органы центральные — в частности, ЦК — формируются на съезде. В последнем съезде приняли участие более 400 делегатов со всей страны. Они как раз и избрали Центральный комитет КПРФ сроком на четыре года.

В свою очередь Центральный комитет на своем первом пленуме избирает председателя партии. В этот раз после съезда единогласно всеми членами Центрального комитета был избран Геннадий Андреевич Зюганов. Затем по предложению лидера избираются его заместители и члены президиума Центрального комитета. Избираются Центральным комитетом — то есть это коллективное решение. Затем избираются секретари ЦК.

— Вы знали уже до съезда, что Вас изберут в президиум ЦК или это стало полной неожиданностью?

— Это стало полной неожиданностью для меня. Конечно, было очень приятно, что наши заслуги были отмечены в отчете Центрального комитета за прошедшие четыре года, который был представлен Геннадием Андреевичем Зюгановым на съезде, но я не думал, что наши успехи будут оценены так высоко.

— Что значит избрание в президиум ЦК партии лично для Вас, для пензенского обкома КПРФ и для Пензенской области в целом?

— Для меня, конечно, прежде всего это колоссальная ответственность и очень серьезное доверие, которое было получено лично от руководителя партии и которое обязательно нужно будет оправдывать дальнейшей работой.

В состав центрального руководящего органа входят в основном люди, которые имеют колоссальный опыт, прошли большую жизненную школу; люди, проверенные во всех сложных ситуациях и преданные партии. Являясь самым молодым членом президиума, я воспринимаю факт избрания именно как большой аванс на будущую работу.

Для пензенского обкома это значит, что нам нужно будет работать еще более тщательно и добиваться еще более высоких успехов. У нас ведь не только стоят вопросы по привлечению людей в партию, проведению агитационных мероприятий, увеличению количества сторонников, но также и по результатам на выборах.

В сентябре этого года, как Вы знаете, состоятся выборы в Законодательное собрание. Поскольку выборы в Заксобрания будут проходить всего в шести регионах страны, то имею совершенно обоснованное предположение, что в Пензенской области у партии в целом будет очень серьезное внимание к результатам.

И что касается Пензенской области, точнее — ее жителей. Избрание в президиум ЦК открывает доступ к федеральной политике и политикам. Это позволит озвучивать наиболее острые проблемы с целью их решения. Я думаю, что количество обращений граждан, которые приходят к нам в обком, где работает юридическая приемная, увеличится, и мы сможем помочь большему числу людей.

— Насколько я знаю из истории, членами политбюро ЦК КПСС за все время становились только два человека, так или иначе связанных с Пензенской области — это Константин Устинович Черненко, который непродолжительное время стоял у руля СССР после Андропова, перед Горбачевым, и Федор Давыдович Кулаков — в его честь названа улица в Пензе. Оба, кстати, были секретарями ЦК КПСС.

— Да, совершенно верно, мы тоже смотрели историю партии. Действительно, два этих человека были связаны с Пензенской областью и состояли в центральном руководящем органе партии.

С середины до конца 1940-х годов секретарем пензенского областного комитета по идеологии работал Константин Устинович Черненко, который затем был переведен на работу в ЦК Компартии Молдавии и там познакомился с Леонидом Ильичом Брежневым. Их плодотворная совместная работа потом продолжилась и в Москве.

Что касается Федора Давыдовича Кулакова, то с начала до середины 1950-х годов он руководил областным исполнительным комитетом на протяжении нескольких лет. Затем переехал в Москву, работал замминистра сельского хозяйства РСФСР, затем министром хлебопродуктов, занимал различные должности. Тоже был одним из выдающихся, так же как и Константин Устинович Черненко, людей своей эпохи. В его работе было много серьезных достижений.

— Вам как члену президиума ЦК уже поручен какой-то определенный фронт работ? Если нет, то когда будут определены цели и задачи на перспективу?

— Конкретные поручения будут даны на первом заседании. Пока еще заседания президиума Центрального комитета в полном составе не было. Я не знаю, какие именно будут поручения.

Могу лишь предположить, где мой опыт будет полезен. Полагаю, что он пригодится в улучшении работы со сторонниками посредством нашей системы «Красный паспорт» и проекта кооператива «Товарищ». Кстати, в своем докладе Геннадий Андреевич отмечал наши успехи в работе со сторонниками. У нас выстроена целая система, которая также реализуется в ряде регионов. Могу предположить, что наши проектные наработки будут полезны партии.

Вообще я абсолютно убежденный сторонник проектного подхода к управлению структурами, в том числе и партийными. Поэтому мы в Пензе в этом направлении будем и дальше развиваться. Будем продумывать конкретный проект, финансирование под него, кто и что должен делать в рамках того или иного проекта, и будем реализовывать. Затем — предлагать для внедрения в других регионах.

— Очевидно, что у Вас теперь существенно прибавится работы на федеральном уровне, но и региональную повестку, как я понимаю, никто не отменял. В целом задачи, которые стоят перед обкомом, понятны. Но в этом году к ним добавилась еще одна — это проведение памятных мероприятий по случаю 100-летия Октябрьской революции.

— Да, это также одна из важных задач. Могу сказать, что мы одни из первых в стране, кто провел мероприятия, связанные с Великим Октябрем. Они прошли в марте и были включены в календарь Центрального комитета. К нам в Пензу приезжал заместитель Геннадия Андреевича Зюганова по идеологии — Дмитрий Георгиевич Новиков.

Это была целая серия мероприятий, которая включала открытие мемориальной доски писателю, уроженцу Мокшанского района Александру Малышкину, митинг у стелы «Слава героям» на Советской площади и научную конференцию, которая носила межрегиональный статус. Все это было достаточно высоко оценено.

У нас также планируются мероприятия, которые пройдут ближе к самой дате 100-летия. Традиционный митинг, мы надеемся, будет больше, чем обычно, и проходить он будет более интересно. Также одно из мероприятий — это вскрытие письма потомкам, которое находится у монумента «Росток». Мы вскроем его в ноябре и зачитаем жителям.

— Вскрыть письмо потомкам планировалось в рамках празднования Дня города. Это стало известно 31 мая, но в тот же день пресс-служба мэрии проинформировала, что программа мероприятий скорректирована, а вскрытие капсулы из нее исключено. Однако уже к вечеру у здания администрации Пензы собрались около 20 человек, которых вообще шокировала вся эта ситуация. Прокомментируйте, пожалуйста, произошедшее, а также информацию о том, что в пензенском обкоме хранится копия этого письма потомкам. Как она выглядит?

— Мы нашли письмо в партийном архиве. Это написанное от руки послание. Очень высокохудожественное, там много интересных образов. Очень хорошее такое письмо, совершенно искреннее. В нем чувствуется дух той эпохи с огромной жизненной энергией, когда люди были уверены в завтрашнем дне и с оптимизмом смотрели в будущее. Вопрос дня сегодняшнего на тот момент для них был фактически решен. Они знали, что у них не будет никаких изменений к худшему, что ничего плохого не случится. Они заглядывали в далекое будущее — на 40–50 лет вперед — и представляли себе, каков будет мир, если все пойдет такими же темпами, которые тогда были. По их мнению, мир должен был измениться кардинально. И он, действительно, изменился кардинально после известных событий, но, к сожалению, вовсе не так, как представляли себе люди той эпохи.

Хотел бы также сказать, что в монументе «Росток» находится два послания потомкам. Второе послание — от 1977 года, когда отмечалось 60-летие революции. Дата на камне монумента указана одна, но посланий потомкам там на самом деле два. У нас есть и то, и то.

Сейчас формируется организационный комитет, чтобы определить, как будет происходить церемония вскрытия. Я пока подробностей сказать не могу.

Что касается ситуации в преддверии 12 июня, я полагаю, что кто-то из специалистов, кто готовил материалы, просматривал их в администрации, в правительстве, просто не придал этому большого значения. Это, к сожалению, может говорить о недостаточно высоком уровне тех, кто не понимает, что это за событие.

Если наши предки пожелали, чтобы вскрытие капсулы состоялось именно в день 100-летия Октябрьской революции, то нельзя пренебрегать памятью о них, нужно эту волю выполнять. Это ведь не для развлечения, это ведь не один из пунктов мероприятий празднования Дня города и Дня России. А я хочу напомнить, что в этот день, 12 июня, была принята декларация о независимости России. По большому счету, он ознаменовал распад Советского Союза. Вскрывать капсулу потомкам в этот день — это, по-моему, вообще кощунство и граничит с надругательством.

Это мероприятие было включено в план празднования Дня России абсолютно случайно. В этом не было никакого злого умысла. И когда такая информация дошла до руководства нашей области, которое в этих вещах хорошо разбирается, то тут же были приняты все необходимые решения, за что я и благодарен — что так оперативно и четко все было решено.

— Нередко приходится слышать мнение о том, что политическая ситуация в Пензенской области напоминает болото, поскольку здесь ничего особо значимого не происходит, а если и происходит, то очень быстро забывается и меркнет в потоке других — даже еще менее значимых — новостей. Согласны ли Вы с этим утверждением?

— Политическая ситуация вообще в принципе в любой локации — будь то город, регион или страна в целом — определяется в том числе каким-то экономическим интересом. Известно, что политика — это концентрированное выражение экономики. Чем больше экономических интересов у людей, тем насыщеннее жизнь в регионе, потому что какие-то группы пытаются с помощью политических инструментов друг с другом бороться. Я имею ввиду финансово-промышленные группы, у которых есть экономические интересы.

В Пензенской области традиционно нет каких-то мощных финансово-промышленных групп, поэтому, действительно, политическая напряженность ниже, чем в целом по стране. Но это не значит, что у нас нет политической борьбы. Она, безусловно, есть. Мы одни из тех, кто является самыми активными борцами в политической жизни. И надо отметить, что сейчас возвращается и повышается интерес к политике, люди снова выходят на улицы. Мы ожидаем, конечно, повышения активности населения в предвыборный период. У нас осталось, например, менее года до выборов президента Российской Федерации.

— Хорошо. 12 июня в Пензе состоялся митинг против коррупции перед входом на стадион «Первомайский». Насколько известно, коммунисты изначально отказались участвовать в нем. Но почему? Неужели те проблемы, о которых говорит Алексей Навальный, не близки КПРФ? Ваша партия также выступает против коррупции. И второй вопрос. Почему, на Ваш взгляд, другие люди, которые вообще себя называют «настоящими коммунистами», но в КПРФ при этом не состоят, пошли на этот митинг? В чем для них польза?

— Во-первых, что касается митинга и почему мы в нем не участвовали. Нужно сначала посмотреть, кто на самом деле лидеры этого протестного движения и чего они хотят. Лозунги про коррупцию, о том, что необходимо бороться с коррупцией, носят самый общий характер. Конечно, с такими лозунгами согласны все, кроме самих коррупционеров.

Вопрос в другом: как бороться с этой коррупцией? Митингами? Коррупционерам по большому счету все равно, сколько и каких митингов по этому поводу проводится. Здесь необходима работа правоохранительных органов.

Наше же мнение заключается в том, что необходимо менять саму политическую систему. Сегодня в капиталистическом государстве, которым является Россия — причем у нас дикий такой капитализм — все сводится к стоимости услуг, товаров и даже человека. Сколько «стоит» человек или его действия — в конечном счете сейчас такие товарно-денежные отношения. Вокруг все продается, в том числе честь, совесть человеческая, а превыше всего ставятся деньги. И конкретный чиновник, принимая конкретные решения, знает, что стоимость этих решений гораздо выше, чем его заработная плата. И он начинает задумываться: почему бы быть у реки и не напиться? Отсюда и возникает коррупция.

Факты, когда стоимость имущества у чиновника многократно превышает уровень его заработной платы, необходимо расследовать. Мы об этом постоянно говорим. Или когда, например, появляются близкие какие-то родственники, которые занимаются бизнесом в той же сфере, что и чиновник. Например, у мэра, допустим, жена — строитель очень успешный. Но после того, как муж перестал быть мэром, то и бизнес ее начинает затухать. Понятно, что это совершенно коррупциогенные факторы, которые необходимо пресекать.

В обществе социальной справедливости — в социалистическом обществе — коррупция практически была искоренена. Если она и существовала, то на самом элементарном, бытовом уровне, но никогда не носила государственный характер. Поэтому мы считаем, чтобы побороть коррупцию окончательно, необходимо изменить саму жизнь в стране; необходимо, чтобы у нас было построено общество социальной справедливости, тогда и не будет коррупции. А требование поменять один олигархический клан на другой олигархический клан не приведет к тому, что коррупция вдруг исчезнет.

Здесь мы приходим к тому, кто является лидерами этого протеста. Если посмотреть с точки зрения нашей теории на те процессы, которые сегодня происходят, то мы совершенно четко увидим, кто же сегодня находится в эпицентре этой борьбы.

После нового этапа кризиса, который случился в 2014 году, пострадала национально ориентированная буржуазия, те, кто производит и реализует свои товары и услуги, в основном, здесь, в стране. Выиграли те, кто вывозит товары и услуги из страны, то есть, так скажем, буржуазия, которая носит иностранный оттенок и ориентирована за границу. А национально ориентированная буржуазия говорит: «Давайте мы немножечко у этих ребят отнимем, сделаем кредиты подешевле, чтобы национальная буржуазия развивалась лучше за их счет». Но человеку труда, который работает на заводе, все равно, какому буржуину принадлежит этот завод — национально ориентированному, либо же ориентированному на заграницу. Он все равно отдает часть своего труда этому человеку. Собственно, в этом и коренится все зло.

Поэтому для простых людей ничего не поменяется от того, какой клан займет место — будет ли это сырьевая олигархия, как это сегодня, либо же на ее место придут, например, владельцы крупных торговых сетей, финансово-промышленных групп, которые работают внутри страны.

Поэтому мы не поддерживаем этих людей. Мы прекрасно понимаем, что за их лозунгами стоит на самом деле — смена одних олигархов на других.

— Но тем не менее на этом митинге были красные флаги. Что это были за люди, на Ваш взгляд?

— Этих людей мы хорошо знаем. Когда-то они состояли у нас, в наших структурах — и в молодежных, и в партийных. Они занимали руководящие должности. Конечно, для внешнего мира свой уход из наших структур они объясняли какими-то внутрипартийными разногласиями, но для меня, например, было и тогда очевидно, и в этом я убеждаюсь сейчас, что на самом деле им не близки наши идеи, а близки больше либеральные идеи.

Но поскольку в России политическая культура, которая бы формировала человека, не очень разнообразна и представлена либо партией власти, либо по большому счету КПРФ, то они — поскольку выходцы из КПРФ, а другой политической культуры у них не было — продолжают ходить с красными флагами и организовывать мероприятия под ними, произносить лозунги какие-то о социальной справедливости. Но, на мой взгляд, особенно поле того, как они показали себя, связав два этих мероприятия с Навальным, стало все окончательно ясно.

На самом деле никакой там социалистической составляющей нет, хотя я думаю, что они еще какое-то непродолжительное время будут ходить с этими лозунгами, пока окончательно не свяжут себя с либеральными политическими течениями — например, с Навальным, хотя по факту они уже связали себя именно с этим движением.

Если Вы заметили, то там были не только люди под красными флагами, называющие себя «настоящими коммунистами» социалистической ориентации. Там было много предпринимателей.

— Вы были на этом митинге?

— Нет, я видел фотографии, которые были размещены в интернете, в частности, на «PenzaNews». А Вы были?

— Нет, наши корреспонденты там работали. Но в этот день я проезжал мимо — ехал в офис агентства, который находится очень близко от «Первомайского». И я обратил внимание на большое скопление автомобилей около стадиона — в основном иномарок, включая даже машины премиум-класса, внедорожники, которые в обычное время там не стоят и не занимают целую полосу дороги.

— Совершенно верно Вы подметили. Я видел на фотографиях предпринимателей, достаточно крупных для Пензенской области. Это как раз и подтверждает тезис о том, что все эти митинги в конечном счете идут в поддержку национально ориентированной буржуазии — той, которая у нас есть, наших предпринимателей. Они, если, может быть, так ясно не понимают, но все же чувствуют, что Навальный и вся его команда являются выразителями их интересов. Именно поэтому они приходят к ним, а не к нам, которые требуют как раз освобождения труда от гнета буржуазии и облегчения жизни простого человека — неважно, офисного работника или того, кто на заводе у станка стоит: всех, кто зарабатывает своим трудом и умом. Именно таких людей мы защищаем. А те люди, которые выходили на митинг Навального, защищают интересы таких вот буржуа.

— Но этот митинг против коррупции организовывали не сторонники Навального, а молодежная организация левого толка «Поколение нового времени». Ее активисты также проводили аналогичный митинг 26 марта в Пензе около «Кукушки».

— Все верно. При этом они говорят, что на их мероприятие пришло много людей, но как-то так странно их мероприятие совпало с призывами Навального, чтобы люди выходили в эти дни на улицы. А вот, например, 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, Навальный никого на улицы не приглашал, и они проводили свой митинг сами. Там, по-моему, что-то около полутора десятка человек собралось.

Поэтому, конечно, странно говорить о том, что эти мероприятия организованы только этой молодежной организацией. Конечно, за этим всем стоит Навальный, это понятно. Люди пришли именно на митинг Навального. И прежде всего эти предприниматели пришли как раз послушать не социалистические лозунги, а услышать что-то близкое для них.

— Правильно ли я понимаю, что подобные митинги, на Ваш взгляд, не имеют какого-то конкретного вектора, который мог бы привести к реальному результату?

— Да, совершенно верно. Они носят популистский характер. Это какие-то самые общие требования, которые по большому счету не ведут к решению основных задач по улучшению жизни простых людей в стране.

Они говорят: необходимо прекратить коррупцию, давайте разберемся с коррупцией того же Медведева. Кстати говоря, наша партия давно уже требует отставки Медведева с поста премьер-министра. Мы собирали подписи, требовали этого в Госдуме, выходили с такими требованиями на митинги. Наши депутаты в Государственной думе направляли депутатские запросы по этому поводу в различные структуры, в том числе и правоохранительные.

Но Медведев же не всегда был премьер-министром. До него были, например, и Касьянов, и Фрадков, и Зубков. При них было гораздо лучше что ли? Медведев был и президентом Российской Федерации одно время. Что-то кардинально менялось в нашей жизни, когда эти люди менялись как-то местами? Нет. Кардинального ничего не происходило.

Все зависит от цены на нефть. Цена на нефть растет — кто бы там ни был премьером, жить более-менее лучше. Цена на нефть падает, вводятся международные санкции, соответственно, и жизнь в стране ухудшается. Поэтому если поменять Медведева на Зайцева или на кого-то Волкова, по большому счету для обычных людей ничего не поменяется. В этом суть.

Цель популистов, которыми являются Навальный и политики такого уровня — как раз увлечь людей простыми лозунгами, вроде бы, казалось, очевидными, и, не меняя самой системы, прийти и добиться власти при поддержке определенных олигархических структур. Вот и все.

Может быть, многие уже устали от сравнений с Украиной, но тем не менее в данном случае сравнение будет совершенно актуальным. Все строилось на таких же абсолютно популистских лозунгах, что в стране коррупция, что нам срочно нужно поменять президента, премьера и так далее.

Была ли коррупция? Я общаюсь со своими товарищами, которые живут и жили на Украине, некоторые сейчас персонами нон грата объявлены, они говорят, что, конечно, там коррупция была достаточно высокого уровня. Но что принципиально изменилось для людей после смены руководителей? Жизнь стала хуже, потому что серьезно выросли тарифы ЖКХ, потому что пришел другой олигархический клан, пришел руководить государством вообще конкретный олигарх — Порошенко. У него очень большие активы, которые продолжают, судя по публикациям журнала «Forbes», неизменно расти, хотя люди беднеют. Вот прекрасный результат того, к чему может привести популизм в политике.

Смотреть нужно в корень, а корень зла нам очевиден. Необходимо в данном случае менять систему. Поменяй одного олигарха на другого — ничего не изменится для простого народа.

— Кроме предпринимателей, о которых Вы сказали, на митинге против коррупции в Пензе было много очень молодых людей. Возможно, даже школьников, студентов-первокурсников. Эта молодежь пока, наверное, не смотрит еще так глубоко на все происходящие процессы в целом, но при этом готова идти за популярными трендами и лозунгами. Ей это интересно, она видит это в интернете, она верит в это.

— Нужно признать, что ролики Навального сделаны красиво, хорошо, привлекательно для молодежи. Но у молодежи сегодня нет «прививки» от такого популизма. Почему? Потому что очень долгое время в этой части власть вела «охранительную политику». Молодежь не была задействована в политических процессах. Вообще политика была немодной. Заниматься политикой было непопулярно, неинтересно. Все просто хотели стать чиновниками. Сейчас все поменялось. Становится наоборот модным ходить на митинги. Появляется такой флер революционности: кого-то забрали — в Москве, по крайней мере; они посидели в автозаке — сделали селфи, выложили в соцсети; два часа провели в отделении полиции — зачекинились. И все — круто, ты борец-революционер.

Но эта молодежь не разбирается во всех политических течениях, и в этом как раз есть упущение власти — молодежь они фактически потеряли. Они не могли вовремя объяснить, что к чему. Они боялись, что, объясняя молодежи суть происходящих политических процессов, неизбежно столкнутся с тем, что она будет задавать неудобные вопросы и, докопавшись до сути, будет как раз бороться, может быть, с той системой, которая сегодня существует, но уже другими способами и встанет на сторону борьбы за общество социальной справедливости. Молодежь сегодня не подготовлена, поэтому она так активно реагирует на такие модные, популярные вещи.

Если с этим трендом сегодня никак не работать, то в конечном счете это может привести к очень серьезным последствиям, которые мы уже видели. Например, арабская весна, которая была сделана исключительно с помощью интернет-ресурсов и социальных сетей. Ее еще называют твиттерной революцией. Либо это какой-то аналог Майдана или еще чего-то.

Поэтому с молодежью надо работать, но не с помощью церкви, которую сегодня пытаются завести в школы. Молодежь это не приемлет. Она видит во многом фальшь этого всего. Когда батюшка приезжает на шикарном автомобиле и говорит, что надо вести себя скромнее, у молодежи возникает резонный вопрос: «Может быть, стоит с себя как-то начать?» Здесь присутствует определенная фальшь, и делать на этом акцент государству не стоит. Нужно искать и пропагандировать истинные ценности в школах.

— Вы не считаете, что стоит начать с более глубокого изучения в школе истории своей страны? Новейшей истории в первую очередь.

— С одной стороны, Вы правы, что нужно, конечно, изучать историю и смотреть, к чему могут приводить те или иные события. Нужно понимать, что цена таких действий может оказаться очень высокой. Но вместе с тем перемены могут быть и к лучшему, как, в частности, то, о чем говорим мы. Вроде бы, с одной стороны, одни и те же процессы — это борьба за власть, но они приводят к разным результатам. Вот в этом молодежи и нужно разобраться и разбираться.

Очень хорошо, что у нас активно пропагандируется советская история в части Великой Отечественной войны — и «Бессмертный полк», и большие мероприятия по празднованию годовщины окончания войны. Но все-таки здесь нужно больше работать и не превращать это в некое шоу, потому что без соответствующего отношения все это просто обесценивается.

— Георгий Петрович, давайте немного поговорим о другом. Скажите, кого Вы рассматриваете в качестве главного политического оппонента КПРФ в регионе?

— Для нас неизменным главным политическим оппонентом остается «Единая Россия». С ним мы и ведем борьбу, потому что наша цель в конечном итоге не просто какой-то процент на очередных выборах, а получение большинства голосов избирателей, чтобы мы могли реализовать нашу программу. Сегодня, к сожалению, у нас в полной мере нет такой возможности, потому что нашу программу «Единая Россия» не принимает. Только получив большинство голосов, мы сможем изменить жизнь людей к лучшему.

— Партия — это конкретные люди. Видите ли Вы потенциально сильных соперников? На прошлых выборах — в Госдуму — некоторые называли, например, Людмилу Коломыцеву из «Справедливой России» одним из главных конкурентов Вам. Вы шли с ней по одному округу, участвовали в дебатах. Но сейчас про нее в информационном пространстве особо ничего не слышно. Может быть, Вы с интересом наблюдаете за кем-то из тех, кто только пытается войти в региональную политику?

— Из тех, кто не входит в партию власти, мне сложно кого-то выделить, кто ведет постоянную системную работу в этом направлении.

Что касается Людмилы Викторовны [Коломыцевой], то, действительно, на выборах в Государственную думу она показала достаточно хорошую работу. Но что касается настоящей политики, деятельности настоящего политика, то здесь нужна постоянная системная работа. Этим можно, конечно, заниматься от случая к случаю, но тогда результата не будет.

Более того, я не считаю на сегодняшний день, что та партия, в которую она вступила, может иметь на пензенской земле какой-то серьезный успех. Если же они будут постепенно увеличивать свой политический капитал, проводя яркие акции, делая реально что-то положительное для людей, и бороться за результаты на выборах, то тогда, наверное, да. Но пока мой прогноз — вряд ли они могут рассчитывать на серьезный успех на ближайших выборах и в Пензенской области, и в стране в целом. В этой связи и роль члена в этой партии тоже снижается. Поскольку нет ресурса, мощного потенциала, работать постоянно в этом направлении сложно.

— Хорошо, тогда, может быть, Вы могли бы выделить кого из тех, кто входит в КПРФ?

— В нашей партии достаточно широкий спектр людей, которые постоянно и системно занимаются политической работой. Например, Симагин Владимир Александрович, который является вторым секретарем областного комитета и был депутатом Госдумы прошлого созыва. Филяев Дмитрий Олегович — член областной избирательной комиссии, является секретарем городского комитета и кандидатом в члены Центрального комитета партии. Это тоже большое доверие, которое ему оказала партия. Ведет он себя очень активно, работает системно. Это и Олег Васильевич Шаляпин, который является депутатом Пензенской городской думы. Петров Алексей Анатольевич — два созыва был депутатом городской думы. Он, кстати говоря, один из тех, кто активно развивает кооператив «Товарищ». В городе также можно назвать и депутата Трутнева Александра Васильевича.

У нас есть и относительно новые лица — Спиридонов Константин Владимирович — первый секретарь первомайского райкома. Был избран делегатом на съезд КПРФ, тоже там присутствовал. Это и гражданский активист Виктор Александрович Хомец.

В районах также есть активные товарищи — и в Сердобском, и в Лопатинском, и в Городищенском, и в других районах есть идейные люди, которые ведут хорошую работу.

Все они хотят избираться. Если партия на конференции поддержит их, выдвинет в кандидаты в депутаты, то они будут бороться за мандаты депутатов регионального парламента.

— Вы сами плавно подошли к моему последнему блоку вопросов — о выборах. Главным политическим событием в регионе должны стать выборы в Законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября. Ранее сообщалось, что КПРФ намерена выставить своих кандидатов по всем округам. Что планируете делать, чтобы победить? Сколько кресел в региональном парламенте намерены завоевать?

— Мы, естественно, нашими кандидатами закроем все округа, везде выдвинем своих кандидатов обязательно.

Я не сторонник таких прогнозов — сколько. Я говорю о том, что мы всегда боремся за большинство в парламенте. Могу сказать, что мы очень внимательно в этом году подойдем к борьбе с фальсификацией результатов голосования. Этот вопрос, кстати, согласован на федеральном уровне.

Вы уже публиковали на своем сайте сообщение, что в Пензенской области пять членов избирательных комиссий понесли наказание за фальсификации. Вину в этих деяниях они признали полностью, раскаялись и даже принесли публичные извинения. Это говорит о том, что в какой-то части выборы в Госдуму были сфальсифицированы.

Сегодня звучит много призывов, в том числе от тех, кто придерживается либеральных взглядов, что нам нужны честные выборы. Я могу сказать, что честными выборы будут не только от того, что люди выходят на митинги — этого категорически мало. Чтобы были честными выборы, человек должен прийти и проконтролировать их сам. Никто за гражданина не придет на выборы. Я думаю, что если член какой-то комиссии когда-то фальсифицировал выборы, и ему снова дано такое задание, если ему никто не будет мешать, он обязательно это сделает. Нужно лично прийти и проконтролировать ход голосования.

Я обращаюсь с помощью вашего информационного агентства ко всем, кто хочет, чтобы выборы прошли честно и законно — не только наши, но и впоследствии президентские, сейчас на этих выборах [в Законодательное собрание Пензенской области], можно так сказать, потренироваться: у нас с середины июля начнет работать школа по обучению наблюдателей на выборах. Я всех приглашаю вне зависимости от политических взглядов. В этой школе мы не будем говорить и спорить о них. Мы будем говорить исключительно о том, как проконтролировать процесс голосования. У нас будут преподавать специалисты. Нужно будет потратить несколько часов своего времени, чтобы понять, как происходят фальсификации и как с ними бороться. Поэтому еще раз: я приглашаю всех вне зависимости от политических взглядов пройти обучение и затем 10 сентября прийти на избирательные участки и проконтролировать ход голосования.

Могу сказать, что к выборам в Пензенской области — возможно, в том числе из-за того, что я вошел в состав президиума ЦК КПРФ — будет повышенное внимание. Мы предварительно говорим, что не менее 10 регионов приедут к нам на выборы для контроля. И будет порядка 7 депутатов Государственной думы, которые будут работать здесь в день выборов. Подобный уровень контроля, хотя и имеет несколько меньший масштаб, но все же сравним с тем, что был на выборах в Иркутской области, когда губернатором в жесточайшей борьбе был избран представитель от КПРФ Сергей Георгиевич Левченко, который, кстати, тоже входит в состав президиума ЦК.

К нам приедут несколько сотен человек — как минимум. Это самые боевые, имеющие опыт работы в избирательной кампании люди, и депутаты Госдумы. Мы дадим бой всем тем, кто хочет эти выборы сфальсифицировать.

Я очень надеюсь на то, что в преддверии выборов президента России у них не будет желания раздувать скандалы, фальсифицировать выборы, потому что, на наш взгляд, самое главное — легитимность и честность подсчета голосов. Поэтому я призываю всех тех, кто планирует фальсифицировать выборы, отказаться от этой идеи. Борьба на участках за результат будет очень серьезной.

— Когда станут известны фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться от КПРФ в Законодательное собрание Пензенской области?

— 1 июля у нас пройдет конференция областного комитета КПРФ, на которой мы выберем всех кандидатов.

Напомню, что 10 сентября пройдут не только выборы в региональный парламент, но и довыборы в городскую думу, и в районах будут проходить выборы в органы местного самоуправления. Мы тоже туда будем выдвигать своих кандидатов в депутаты.

— Вы сами по какому округу пойдете в Заксобрание?

— Как партия выдвинет. Могу лишь пока сказать, что есть рекомендация Центрального комитета, чтобы я возглавил список. Окончательно о том, как он будет сформирован, станет известно 1 июля, потому что решение, еще раз подчеркну, принимается только на конференции.

— Благодарю, Георгий Петрович, за обстоятельные ответы на вопросы агентства «PenzaNews».