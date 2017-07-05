Лидер пензенских единороссов озвучил основные положения предвыборной программы Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин назвал основные положения проекта предвыборной программы, с которой кандидаты от партии пойдут на выборы осенью 2017 года.

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Он пояснил, что документ, который был тщательно проработан специалистами, широко обсуждался во время праймериз, а также в ходе встреч единороссов с населением.

«Я должен сказать, что в трудовых коллективах, где было это общение, было высказано немало предложений конструктивных по ряду направлений. Прежде всего, конечно, это благоустройство населенных пунктов, это создание рабочих мест, это повышение уровня ответственности коммунальных служб за свои решения», — сказал Валерий Лидин в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

Он уточнил, что в числе основных направлений программы — создание условий для учебы, работы, отдыха, динамического развития экономики Пензенской области и ее инвестиционной привлекательности.

«Агропромышленный комплекс, который сегодня показывает хорошие результаты — тоже один из приоритетов в этой программе, чтобы нам обеспечивать продовольственную безопасность не только в нашем регионе, но и в целом в Российской Федерации», — подчеркнул лидер пензенских единороссов.

Валерий Лидин добавил, что еще одним ключевым моментом является социальная стабильность граждан.

Также секретарь реготделения «Единой России» назвал необходимым продолжение партийных проектов, таких как создание комфортной среды для проживания в городе и на селе.

«Мы будем реализовывать нашу программу и дальше через эти проекты. Я считаю, это одно из главных достижений, которое сегодня предложено нашим избирателям», — отметил он.

Спикер регионального парламента добавил, что ранее реализация партийных проектов в Пензенской области получила высокую оценку на федеральном уровне.

«Итоговый документ, который сегодня мы предлагаем, согласовал Генеральным советом партии, получил одобрение и поддержку. Я предлагаю сегодня его обсудить в формате открытого диалога», — сказал Валерий Лидин.