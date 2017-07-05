19:51:20 Среда, 5 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Олега Мельниченко включат в общеобластную часть списка «Единой России» в Пензе

11:31 | 05.07.2017 | Политика

Печать

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко предложено включить в первую тройку общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России». Об этом сообщил секретарь реготделения партии, спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Олега Мельниченко включат в общеобластную часть списка «Единой России» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По решению заседания президиума, которое состоялось вчера, […] общеобластную часть списка возглавит губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев», — сказал он в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

Читайте также

В Пензе «Единая Россия» озвучила предварительные списки кандидатов в депутаты Заксобрания

По словам лидера пензенских единороссов, в первую тройку общеобластной части списка кандидатов также предложено включить его как секретаря реготделения партии и заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко.

Прежде предполагалось, что в нее войдет член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планируется, что на XXIII конференции пензенского реготделения «Единой России» будут утверждены кандидаты на выборы, которые состоятся в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября.

Олег Мельниченко является уроженцем Пензы. В разные годы работал министром образования Пензенской области, вице-губернатором и заместителем председателя регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержан подозреваемый в нападении на офис микрофинансирования В Пензе вынесен приговор насильнику и убийце за преступления 14-летней давности
Выдвижение Мельниченко усилит позиции «Единой России» в Пензе — Гуляков После сильного дождя с улиц Пензы откачивают воду
Людмила Коломыцева назвала выдвижение Олега Мельниченко «уткой» Мэр Пензы внепланово проверил работу лагеря «Юность»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама