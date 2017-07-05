Олега Мельниченко включат в общеобластную часть списка «Единой России» в Пензе Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко предложено включить в первую тройку общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России». Об этом сообщил секретарь реготделения партии, спикер регионального парламента Валерий Лидин.

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«По решению заседания президиума, которое состоялось вчера, […] общеобластную часть списка возглавит губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев», — сказал он в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

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По словам лидера пензенских единороссов, в первую тройку общеобластной части списка кандидатов также предложено включить его как секретаря реготделения партии и заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко.

Прежде предполагалось, что в нее войдет член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планируется, что на XXIII конференции пензенского реготделения «Единой России» будут утверждены кандидаты на выборы, которые состоятся в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября.

Олег Мельниченко является уроженцем Пензы. В разные годы работал министром образования Пензенской области, вице-губернатором и заместителем председателя регионального правительства.