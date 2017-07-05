Плахута связал появление Мельниченко с кризисом в пензенском отделении «Единой России» Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Включение заместителя полпреда президента России в ПФО Олега Мельниченко в список кандидатов в депутаты Заксобрания Пензенской области от «Единой России» свидетельствует о проблемах, которые испытывает партия власти в регионе. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута.

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«Я думаю, что авторитетный политик федерального уровня, а Олег Мельниченко, безусловно, является политиком федерального уровня — это дополнительное усиление позиций партии большинства. Я думаю, это даст им дополнительный ресурс. С другой стороны, надо признать, когда региональный список усиливают фигурами такого калибра, это говорит о том, что есть определенный кризис, потому что [...] укреплять нужно тогда, когда есть какие-то сложности», — пояснил собеседник агентства.

По словам Валерия Плахуты, появление Олега Мельниченко в списке «Единой России» косвенно свидетельствует о том, что в партии осознают имеющиеся слабые места.

«Занимаясь укреплением авторитета власти и партии большинства, думающие руководители области, «Единой России» прибегают к таким, скажем, сильнодействующим средствам. Для нас это неожиданность. […] Мы пока не готовы в полной мере оценить, что произошло», — сказал председатель совета реготделения «Справедливой России».