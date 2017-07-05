«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Справедливой России» выдвинуты в ходе конференции реготделения партии, состоявшейся в среду, 5 июля.

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«Партия выдвинула кандидатов на всех 18 одномандатных округах и региональных группах, то есть порядка 40 человек. Среди них — и «ветераны» партийной деятельности, и яркие политики на слуху такие, как Людмила Коломыцева, но, что принципиально, и новые лица и имена: Алексей Шпагин, Сергей Нестеров, Юрий Офицеров — фигуры достаточно известные в сфере бизнеса и права», — сообщил ИА «PenzaNews» лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута.

Он отметил, что партия рассчитывает получить свое представительство в Законодательном собрании региона.