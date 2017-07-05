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Людмила Коломыцева назвала выдвижение Олега Мельниченко «уткой»

18:15 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Член «Справедливой России» Людмила Коломыцева, которая в 2016 году баллотировалась в Госдуму РФ по 146-му пензенскому одномандатному округу, но получила лишь около 8% поддержки избирателей, заявила ИА «PenzaNews», что информация о выдвижении заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко кандидатом в депутаты Законодательного собрания региона от «Единой России» не соответствует действительности.

Людмила Коломыцева назвала выдвижение Олега Мельниченко «уткой»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У меня сейчас другие сведения: что это была «утка» или провокация, что он сейчас уже не выдвигается. Поэтому комментировать, я считаю, тут уже нечего», — сказала собеседница агентства.

На возражение о том, что сведения о включении Олега Мельниченко в общеобластную часть списка «Единой России» были озвучены на официальном мероприятии — XXIII конференции реготделения партии, поэтому сомневаться в них не приходится, Людмила Коломыцева ответила, что это не так.

«Нет. Сейчас мне поступила информация, что это не совсем так, точнее, совсем не так. Поэтому я считаю, что пока комментировать как бы нечего», — резюмировала член «Справедливой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».
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