Пресс-служба обкома КПРФ сообщила о задержании полицией двоих активистов Политика

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Пресс-служба областного комитета КПРФ сообщила о задержании сотрудниками полиции в селе Лопатино двоих активистов партии, которые раздавали оппозиционную газету «Пензенская искра».

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В сообщении, опубликованном на официальном сайте обкома, говорится, что инцидент произошел накануне, а одним из задержанных оказался первый секретарь лопатинского райкома КПРФ Игорь Собянин, которого хорошо знают односельчане.

«Во время распространения газеты на рынке к активистам партии подошел старший лейтенант полиции участковый Дмитрий Бантыш и потребовал от них пройти в отдел для установления личности. Несмотря на то, что у коммунистов были при себе паспорта, им все равно пришлось проследовать в отдел полиции. [...] Один из высокопоставленных районных полицейских объяснил коммунистам, что, по его мнению, раздавать коммунистические газеты можно только при согласовании с районной администрацией», — говорится в пресс-релизе.

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В нем отмечается также, что после почти двух часов нахождения в отделе полиции активистов КПРФ отпустили без составления протокола, при этом правоохранители даже не стали записывать их паспортные данные «для установления личности».

«Пензенские коммунисты возмущены подобными действиями органов власти в преддверии выборов в Законодательное собрание Пензенской области. Можно предположить, что правоохранительные органы были использованы местной администрацией и данный инцидент произошел по указанию главы администрации Лопатинского района Ришата Алтынбаева. Коммунисты считают такое поведение недопустимым. Мы вынуждены обратить самое пристальное внимание на этот район и обещаем, что именно сюда в первую очередь будут направлены иногородние наблюдатели в день выборов 10 сентября», — говорится в сообщении.