Депутат поставил перед Рузляевым вопрос о членстве Тузова в общественном совете при УМВД Общество

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции КПРФ Владимир Маршев направил начальнику регионального управления МВД России Юрию Рузляеву обращение, в котором выразил уверенность в том, что член общественного совета при полиции Александр Тузов не оправдал оказанное ему доверие.

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В своем письме Владимир Маршев обращает внимание генерала на два появившихся на этой неделе материала в СМИ — о доследственной проверке по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» и о скандалах, связанных с Александром Тузовым за последний год.

По его словам, со многим, о чем сказано в статье, трудно не согласиться, потому что «поступки Тузова, о которых идет речь, подкреплены реальными фактами и словами людей».

«Например, еще в мае 2017 года известная гражданская активистка Н.В. Подзорова заявила, что А.В. Тузов склонял ее к участию в пикете перед зданием правительства Пензенской области, однако она отказалась. Зачем это члену общественного совета при УМВД России по Пензенской области? Это одно из направлений работы этой структуры?» — спрашивает Владимир Маршев.

Интересной, по его мнению, является информация о том, что Александр Тузов на протяжении более полугода писал различные заявления в правоохранительные органы с целью привлечь к уголовной ответственности учредителей независимого СМИ.

«Надо сказать, что это неангажированное издание, которое представляет объективную информацию, в том числе и о политической жизни в регионе. Есть мнение, что А.В. Тузов использовал авторитет общественного совета при УМВД по Пензенской области в попытке создать конкуренту проблемы с силовиками», — говорится в обращении депутата.

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Более того, по словам Владимира Маршева, общеизвестно, что суды неоднократно выносили решения в защиту правообладателей фотографий, которые Александр Тузов, нарушая закон, использовал на сайте своего СМИ.

«Сейчас на рассмотрении находятся новые иски. Является ли нормой для члена общественного совета проводить немалое количество своего времени в судах в качестве ответчика вместо решения задач, которые он взял на себя, получив этот пост?» — задается вопросом депутат регионального парламента.

Без внимания со стороны руководства УМВД, по его мнению, осталась и распространенная еще в мае информация о том, что Александр Тузов готовит очередную провокацию против пензенского обкома КПРФ и ищет людей для организации пикета.

«И вновь возникает тот же вопрос: зачем это члену общественного совета при УМВД России по Пензенской области? Разве это входит в его полномочия? Или представители общественности от полиции теперь вдруг решили заниматься политикой? Не противоречит ли это Кодексу этики ?» — интересуется у генерала Юрия Рузляева коммунист Владимир Маршев.

«Более того, на наш взгляд, нельзя не замечать и того, что на протяжении уже более года жители курортного поселка Ахуны высказывают недовольство тем, что А.В. Тузов захватил часть не принадлежащей ему на праве собственности земли. Он установил там высокий каменный забор, перегородил тротуар, создал проблему пешеходам, которые не всегда могут увидеть приближающийся транспорт из-за этого забора, что может привести к трагедии. Сейчас этой ситуацией занимается Генеральная прокуратура России», — отмечает депутат.

«Такое поведение А.В. Тузова является образцом для других членов общественного совета при УМВД по Пензенской области?» — спрашивает он.

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По мнению Владимира Маршева, нельзя не отметить и откровенно провокационные материалы на сайте СМИ, владельцем которого является Александр Тузов, не только против сторонников КПРФ, но и других представителей общественности.

«Вряд ли главный редактор А.В. Тузов не знает, что публикуют на сайте его подчиненные. Провокационные материалы, распространение которых допускает А.В. Тузов, не могут быть оправданы ничем», — подчеркивает он.

Вместе с тем Владимир Маршев указывает на то, что «это далеко не все, чем за последний год «прославился» член общественного совета при УМВД России по Пензенской области А.В. Тузов».

«Каким образом все вышеперечисленные факты сочетаются с Кодексом этики членов общественных советов при МВД РФ и его территориальных органах?» — задается он вопросом.

Депутат также выражает уверенность в том, что Александр Тузов «не оправдал то доверие, которое было ему оказано», и просит Юрия Рузляева еще раз рассмотреть целесообразность нахождения данного гражданина в составе общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

Обращение депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Маршева к начальнику регионального УМВД России Юрию Рузляеву направлено 13 июля по поручению жителей, членов и сторонников КПРФ, а также представителей общественности и журналистов.