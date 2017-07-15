Камнев пояснил, почему в общеобластную часть списка КПРФ вошли Бартош и Милаева Политика

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев пояснил, почему в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва от Компартии России включены завкафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии Пензенского института усовершенствования врачей Леонид Бартош и доцент кафедры философии и социальных коммуникаций ПГУ Оксана Милаева.

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«Мы считаем, что это наиболее достойные люди, за которых отдадут голоса наши избиратели. Представители образования и медицины, причем одни из самых лучших представителей», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной выдвижению кандидатов в депутаты регионального парламента, состоявшейся в обкоме КПРФ в субботу, 15 июля.

По словам Георгия Камнева, Леонид Бартош является коммунистом со стажем.

«Он вступал еще в КПСС», — отметил член президиума ЦК КПРФ.

В свою очередь также принимавший участие в пресс-конференции второй секретарь обкома партии Владимир Симагин напомнил, что Леонид Бартош имеет большой опыт депутатской работы: в 1997–2002 годах — в Законодательном собрании области, в 2004–2009 годах — в Пензенской городской думе.

Говоря об Оксане Милаевой, Георгий Камнев подчеркнул, что она не является членом КПРФ.

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«Но она возглавляет такую общественную организацию, как РУСО — Российские ученые социалистической ориентации. Она готовит все научные мероприятия, конференции, книги, которые мы издаем и так далее. Диспуты, которые иногда у нас случаются — она в них активное участие принимает. […] Она очень активный деятель в нашей партийной организации», — пояснил лидер пензенских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 июля делегаты 41-й областной партийной конференции КПРФ выдвинули кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, выборы которых пройдут 10 сентября.

В общеобластную часть списка кандидатов от партии вошли член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, завкафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии Пензенского института усовершенствования врачей Леонид Бартош и доцент кафедры философии и социальных коммуникаций ПГУ Оксана Милаева.