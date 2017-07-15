Пензенские коммунисты назовут кандидатов в депутаты гордумы в ближайшее время Политика

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Бюро обкома КПРФ в ближайшее время решит, кто именно будет представлять партию на дополнительных выборах депутатов гордумы Пензы шестого созыва по одномандатным округам №№3, 21 и 28. Об этом сообщил лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев.

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«У нас, в принципе, кандидатуры есть, они уже подобраны», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в обкоме КПРФ в субботу, 15 июля.

Каких-либо фамилий Георгий Камнев не назвал, призвав журналистов дождаться соблюдения всех формальностей.

Ранее трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия. Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.