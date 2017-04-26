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Полномочия трех депутатов гордумы Пензы прекращены досрочно

11:42 | 26.04.2017 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Решение о досрочном прекращении полномочий трех депутатов Пензенской городской думы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергея Седова, Бориса Дрякина и Андрея Сакмаева — принято в ходе 33-й очередной сессии в среду, 26 апреля.

Полномочия трех депутатов гордумы Пензы прекращены досрочно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая по данному вопросу глава города Валерий Савельев, напомнил, что ранее эти народные избранники написали заявления о досрочном сложении полномочий.

«Этот вопрос обсуждался на профильной комиссии, поэтому принят проект решения», — пояснил он.

После этого вопрос был вынесен на голосование.

«Принимается», — объявил Валерий Савельев его итоги.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.

31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Евгений Зудихин пояснил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий 14 депутатов-нарушителей.

В середине апреля появилась информация о том, что несколько депутатов готовы добровольно сложить полномочия. 24 апреля депутаты Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили, что написали соответствующие заявления.
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