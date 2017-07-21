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Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму Пензы

16:52 | 21.07.2017 | Политика

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Пензенской городской думы, дополнительные выборы которых в трех округах состоятся единый день голосования, 10 сентября, наряду с выборами в Законодательное собрание Пензенской области.

Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По округу №3 выдвинут Владимир Витальевич Пуховский 1965 года рождения. Он — член партии, временно безработный. Ранее трудился в ОАО «Газпром». По округу №21 от КПРФ пойдет Александр Сергеевич Чернопятов. Он родился в 1983 году. Член партии, работает в ООО «Объединенные кондитеры». Кандидатом в депутаты по округу №28 стал Михаил Александрович Лисин 1985 года рождения. Беспартийный, работает юристом. Является руководителем пензенской региональной общественной организации «Молодежный патриотический союз», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ.

В штабе коммунистов добавили также, что решение о выдвижении кандидатов в депутаты было принято в пятницу, 21 июля.

Ранее трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия. Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.
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