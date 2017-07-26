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В Пензенской области избиркомы не допустили до выборов 25 кандидатов в депутаты от КПРФ

14:47 | 26.07.2017 | Политика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Избирательные комиссии в Пензенской области не допустили до выборов 25 кандидатов от КПРФ: 15 из них ранее были выдвинуты в депутаты собрания представителей Сердобска, еще 10 — в комитет местного самоуправления Сазанского сельсовета.

В Пензенской области избиркомы не допустили до выборов 25 кандидатов в депутаты от КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Решения об отказе в заверении списков кандидатов в депутаты были приняты избиркомами Сердобска и Сердобского района соответственно.

«Поводом для снятия кандидатов в депутаты от КПРФ якобы стало основание, что уведомление о проведении бюро пензенского обкома КПРФ по выдвижению кандидатов было направлено в избирательные комиссии за 2 дня до его проведения, а не за 3. Повод для снятия кандидатов-коммунистов лишь формальный и не является законным основанием для отказа в заверении списков», — прокомментировали ИА «PenzaNews» ситуацию в обкоме партии.

По мнению лидера пензенских коммунистов, члена президиума ЦК КПРФ, депутата Законодательного собрания региона Георгия Камнева, выявленное нарушение не является существенным.

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«Власть понимает, что наши представители могут выиграть эти выборы, поэтому пошла на такой беспрецедентный шаг — не допустить на них 25 кандидатов от КПРФ. Такого ни в одной области нет. Мы проинформировали об этом руководство партии, нашу юридическую службу ЦК и представителей Центральной избирательной комиссии», — сказал первый секретарь пензенского обкома партии.

По его словам, коммунисты будут отстаивать свое право на участие в выборах «и в судах, и на улице».

Представители КПРФ уже подали уведомление о проведении 5 августа митинга в Сердобске с числом участников до 3 тыс. человек.
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