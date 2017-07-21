Группа коммунистов во главе с Камневым приехала в Лопатино, чтобы раздать газеты Политика

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Группа коммунистов во главе с членом президиума ЦК КПРФ, первым секретарем обкома партии, депутатом Законодательного собрания региона Георгием Камневым посетила село Лопатино, чтобы лично раздать газеты «Пензенская искра» на местном рынке.

Фото: Kprfpenza.ru

Таким образом, коммунисты решили поддержать своих товарищей, которые на минувшей неделе там же были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за распространение печатной продукции. В отделе полиции им тогда заявили, что раздавать коммунистические газеты можно якобы только при согласовании с районной администрацией.

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«Сегодня мы решили лично приехать в Лопатино и показать главе администрации района Алтынбаеву, что коммунистов невозможно запугать. Мы встали на рынке и сами раздали газеты, пообщались с людьми», — сказал лидер пензенских коммунистов.

Он добавил, что после инцидента с задержанием активистов КПРФ партийное руководство будет обращать на Лопатинский район самое пристальное внимание.

«Если надо будет, мы в Лопатино и депутатов Государственной думы можем привезти. А осенью мы иногородних наблюдателей в первую очередь в этот район отправим», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ.