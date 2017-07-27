Источник сообщил о желании Сиротского уволиться, чиновник эту информацию не комментирует Политика

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский, который был назначен на эту должность в октябре 2016 года, написал заявление об увольнении. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил осведомленный источник.

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«Прошение [об отставке] было написано в этот вторник [25 июля], но поскольку губернатор [Иван Белозерцев] находится в отпуске, решение, разумеется, никакое пока не принято», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сотрудники УМВД России по Пензенской области заинтересовались тратами ведомства на информационное сопровождение всероссийского Сабантуя, который прошел в Средней Елюзани в субботу, 22 июля.

В свою очередь сам Евгений Сиротский отказался прокомментировать ИА «PenzaNews» появившуюся информацию о своей возможной скорой отставке и попросил подождать до следующей недели.

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«Сейчас ничего не буду говорить. [...] Давайте, чуть попозже. Слухи-слухами. Не готов комментировать. Лучше всего в понедельник позвоните мне», — сказал он.

Говоря о проверке, которую проводит полиция на предмет расходов по освещению Сабантуя, Евгений Сиротский заявил, что «ничего страшного» он в этом не видит.

«Силовики у нас примерно, грубо говоря, раз в три месяца проводят всякие проверки. То есть это нормальная практика. Я здесь ничего страшного не вижу. Это их работа. […] Пришло письмо, что нужно проверить, мы документы предоставили. Это стандартная практика», — пояснил собеседник агентства.